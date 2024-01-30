Açıklamada, "Son yıllarda, İsrail ordusu ve İsrail güvenlik makamları tarafından geliştirilen bu yolla, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeraltı altyapısına karşı operasyon düzenlenmektedir." ifadelerine yer verildi.
İsrail vahşetinin suyu çıktı! Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalandı
Kaynak: AA
Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'deki tünellere Hamas bahanesi ile deniz suyu pompaladığını doğruladı.
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberleri teyit etti.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı tünellere büyük miktarda deniz suyu pompalandığı belirtildi.
Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedilen açıklamada, toprak ve su yollarının analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önlendiği öne sürüldü.
- Terör örgütü PKK/YPG'den kaçış: Zorla silah altına alınmamak için sığındılar
- İsrail vahşetinin suyu çıktı! Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalandı
- İsveç, UNRWA'ya finansal desteği durdurdu
- İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
- Putin'in başkanlık seçimi öncesi mal varlığı açıklandı
- Biden'dan Ürdün saldırısına misilleme açıklaması! "Nasıl karşılık verileceğini kararlaştırdım"