İsrail vahşetinin suyu çıktı! Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalandı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberleri teyit etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı tünellere büyük miktarda deniz suyu pompalandığı belirtildi.

Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedilen açıklamada, toprak ve su yollarının analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önlendiği öne sürüldü.