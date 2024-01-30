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30 Ocak 2024 Salı 22:35:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 22:35:00

İsrail vahşetinin suyu çıktı! Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalandı

Kaynak: AA

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Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'deki tünellere Hamas bahanesi ile deniz suyu pompaladığını doğruladı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberleri teyit etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı tünellere büyük miktarda deniz suyu pompalandığı belirtildi.

Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedilen açıklamada, toprak ve su yollarının analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önlendiği öne sürüldü.

Açıklamada, "Son yıllarda, İsrail ordusu ve İsrail güvenlik makamları tarafından geliştirilen bu yolla, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeraltı altyapısına karşı operasyon düzenlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : İSRAİL GAZZE FİLİSTİN HAMAS VAHŞET
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