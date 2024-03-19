İsrail vahşeti boyut atladı: Gazze'de 14 bin Filistinli çocuk şehit oldu

İsrail vahşeti boyut atladı: Gazze'de 14 bin Filistinli çocuk şehit oldu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 165 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 2 bin 807 katliam gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 14 bin çocuk ve 9 bin 220 kadın hayatını kaybetti.

Açıklamada, 7 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu belirtilirken, hastanelere ulaşan ölülerin sayısının 31 bin 819 olduğu, 73 bin 934 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı ve insani yardımların girişini engelleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de 27 çocuk yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.

İSRAİL ON BİNLERCE TON PATLAYICI KULLANDI



İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 70 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği vurgulandı.

Açıklamaya göre, sağlık sektörünü de hedef alan İsrail saldırılarında Gazze'de 364 sağlık çalışanı ve 48 sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi.

Gazze'de 135 gazetecinin İsrail saldırılarında öldüğüne dikkati çekildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığı vurgulandı.

Hayati tehlikesi bulunan ve Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekildi.

HASTALIKLAR YAYILIYOR



Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki gayriinsani duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 700 bin bulaşıcı hastalık ve 8 binden fazla "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadının, ilaç eksikliği nedeniyle de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğu duyuruldu.

İsrail güçlerinin 269 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

TAMAMEN YIKILAN KONUT SAYISI 70 BİN



İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 70 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 290 bin konutun zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu, 168 hükümet tesisi ile 100 okul ve üniversiteyi yerle bir etti, 305 okul ve üniversite ise kısmen zarar gördü.

İsrail ordusu Gazze'de 224'ünü tümüyle yıktığı 290 camiye zarar verdi ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden oldu.

Gazze'de İsrail, 155 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 53 sağlık merkezi ile 32 hastaneyi hizmet dışı bıraktı, 126 ambulansı da kullanılmaz hale getirdi.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı aktarıldı.