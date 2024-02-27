İsrail, UAD'nin Gazze'de almasını istediği önlemlere ilişkin raporunu sundu

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına ilişkin Tel Aviv'den talep ettiği raporu sundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UAD'nin talep ettiği raporu mahkemeye sunduklarını ancak içeriği kamuoyuyla paylaşmayacaklarını söyledi.

UAD'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı davada Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına ve bununla ilgili raporunu Divan'a sunmasına ilişkin İsrail'e verdiği bir aylık süre 27 Şubat gece yarısı doldu.

İsrail'in, Divan'ın 26 Ocak'ta hükmettiği tedbirlere uyduğunu göstermesi ve Filistinlilere yönelik soykırımı engellemek amacıyla aldığı önlemleri anlatmasına hükmedilmişti.

UAD geçen ay, İsrail'den, kuvvetlerinin Gazze'de soykırım eylemlerinde bulunmamasını ve Filistinli sivillere insani yardım sağlanmasını garanti etmesini istemişti.

UAD'nin İsrail aleyhinde aldığı ihtiyati tedbir kararlarının üzerinden bir ay geçti ancak Gazze'de bu süreçte saldırılar, alıkoyma ve insanlık dışı muameleler sürdü, Refah'a kara harekatı gündeme geldi, insani yardım girişlerinde gözle görülür azalma yaşandı, açlık silah olarak kullanıldı ve sağlık sistemini çökertmeye yönelik uygulamalar hız kesmedi.