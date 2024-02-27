VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
ABD, Husilere karşı Kızıldeniz'de 6 hedefe "savunma saldırısı" düzenlediğini açıkladı
Yargıtay, photoshopla eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
İstanbul havalimanları merkezli seferlerle taşınan yük yüzde 17 arttı
Kurum'dan İmamoğlu'na eleştiri: Gündemi İstanbul dışına taşıma gayretinde
Bakanlıktan ramazan ayı öncesi 10 ilde market denetimi
27 Şubat 2024 Salı 10:08:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 10:08:00

İsrail, UAD'nin Gazze'de almasını istediği önlemlere ilişkin raporunu sundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Soykırımla yargılanan İsrail, UAD'nin uygulamasını istediği önlemlere karşın Gazze saldırılarına devam etti.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına ilişkin Tel Aviv'den talep ettiği raporu sundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UAD'nin talep ettiği raporu mahkemeye sunduklarını ancak içeriği kamuoyuyla paylaşmayacaklarını söyledi.

UAD'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı davada Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına ve bununla ilgili raporunu Divan'a sunmasına ilişkin İsrail'e verdiği bir aylık süre 27 Şubat gece yarısı doldu.

İsrail'in, Divan'ın 26 Ocak'ta hükmettiği tedbirlere uyduğunu göstermesi ve Filistinlilere yönelik soykırımı engellemek amacıyla aldığı önlemleri anlatmasına hükmedilmişti.

UAD geçen ay, İsrail'den, kuvvetlerinin Gazze'de soykırım eylemlerinde bulunmamasını ve Filistinli sivillere insani yardım sağlanmasını garanti etmesini istemişti.

UAD'nin İsrail aleyhinde aldığı ihtiyati tedbir kararlarının üzerinden bir ay geçti ancak Gazze'de bu süreçte saldırılar, alıkoyma ve insanlık dışı muameleler sürdü, Refah'a kara harekatı gündeme geldi, insani yardım girişlerinde gözle görülür azalma yaşandı, açlık silah olarak kullanıldı ve sağlık sistemini çökertmeye yönelik uygulamalar hız kesmedi.

Etiketler : uad israil gazze
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

Gala öncesi Anıtkabir ziyareti
Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti

Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX