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12 Aralık 2022 Pazartesi 23:13:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 23:13:00

İsrail, Suriye'de idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen'in son mesajını açıkladı

Kaynak: AA

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İsrail, Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen'in son mesajını paylaşarak nasıl yakalandığını açıkladı.

Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Cohen'in İsrailli yetkililere yazdığı 19 Şubat 1965 tarihli telgrafı ve İsrail Dış İstihbarat Servisi (Mossad) Başkanı David Barnea'nın olaya ilişkin değerlendirmesi paylaşıldı.

Cohen, son telgrafında İsrailli yetkililere, "önceki akşam Genelkurmay'da Suriye Cumhurbaşkanı Emin el-Hafız'ın da bulunduğu üst düzey subayların toplantısına katıldığı" haberini verdi.

Barnea, "Cohen, mesajlaşmanın fazla olmasından ya da merkezin sürekli bilgi göndermesini istemesinden dolayı değil, düşmanın mesajlarını ele geçirmesi nedeniyle yakalandı." ifadelerini kullandı.

Cohen'in Suriye'de görev yaptığı döneme ilişkin bilgileri paylaşmaya devam edeceklerini belirten Barnea, Suriye'de idam edilen Cohen'in kalıntılarının İsrail'e getirilerek gömülmesi için çalışacaklarını ifade etti.

TAKMA ADI "KEMAL EMİN SABİT"

İsrail'in en önemli casuslarından biri kabul edilen Eli Cohen, Kemal Emin Sabit takma adıyla 1962-1965 yıllarında Suriye'nin başkenti Şam'da görev yapmıştı.

Suriyeli üst düzey askeri yetkililerle yakın ilişkiler geliştirerek Golan Tepeleri'ndeki askeri faaliyetlere ve devletin karar mekanizmasına ilişkin topladığı bilgileri İsrail'e aktaran Cohen, 18 Mayıs 1965'te idam edilmişti.

Etiketler : İsrail Suriyeli Eli Cohen Mossad
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