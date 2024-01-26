İsrail "soykırımla" yargılanacak

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 112 gündür devam ederken, can kaybı 26 bini aştı.

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı.

Divan İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti, İsrail soykırım suçlaması ile yargılanacak.

Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkında olduğunu ve can kayıplarından derin endişe duyduğunu bildirdi.

Tedbir kararı kamuya açık bir oturumda Divan Başkanı Yargıç Joan Donoghue tarafından okundu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından öne çıkanlar şu şekilde:

İsrail, soykırımın yaşandığını yalanlamaktadır, soykırım suçlamalarını reddetmiştir, hukuksal temelden yoksun olduğunu ifade etmiştir.

Mahkeme, İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti.

Mahkemenin görüşüne göre, Güney Afrika'nın iddialarının bir kısmı sözleşmenin maddelerinin bir kısmı içine girebilir. Tüm taraflar sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Güney Afrika'nın İsrail'e ilişkin başvurusu uygundur. Güney Afrika'nın ortaya koymuş olduğu iddiaların makul olup olmadığı değerlendirilecek. Taleplerin mantıklı olup olmadığı konusunda henüz karar verilmemiştir.

Sözleşmeye göre soykırıma iştirak etmek ve cesaretlendermek de soykırım suçları arasında sayılmaktadır.

Soykırım sözleşmesiyle korunan insanların korunması için tüm ülkeler adım atabilir. Filistinlilere baktığımız zaman soykırım sözleşmesinin 2. maddesi uyarınca koruma altında olması gereken bir gruptur.

İsrail saldırıları, çok sayıda insanın ölmesine, sivil alt yapının zarar görmesine, insanların yerinden edilmesine neden olmuştur.

"ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI DRAM YÜREK PARÇALAYICI"

Gazze nüfusunun yüzde 93'ü kriz seviyesinde bir açlıkla karşı karşıyadır. Gazze'deki çocuklar ciddi travmalarla karşı karşıya, 1,4 milyon insan sığınaklarda yaşamaktadır, hastalıklar yayılmaktadır. Bir neslin buna maruz kaldığı görülmektedir, pek çoğu annesiz ve babasız kalmıştır. Çocukların yaşadığı dram gerçekten yürek parçalayıcıdır.

Mahkemeye göre yaşananlar ve durum en azından Güney Afrika'nın taleplerinin bir kısmının haklı olduğuna karar verilmiştir.

Gazze halkının soykırımdan korunması konusunda da tedbir taleplerinin yerinde olduğu açıktır.

"MAHKEME TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SUÇLARI ÖNLEME NİYETİNDE"

Mahkeme acil bir durum olduğu tespitinde bulundu ve telafisi mümkün olmayan sonuçların engellenmesini değerlendirdi. Nihai karar verilmeden önce Güney Afrika'nın talepleri haklı bulunmuştur.

"İSRAİL, 1 AY İÇİNDE RAPOR SUNMALI"

İsrail, gerekli önlemleri hemen alarak, insani ve temel hizmetlerin insanlara ulaşmasını sağlamalıdır.

İsrail, alınan tüm önlemlerle ilgili bir ay içinde mahkemeye rapor sunmalı. Bu rapor Güney Afrika'ya da iletilecektir. Mahkeme kararlarının bağlayıcılığı haizdir.

Gazze'de yaşanan çatışmanın tüm tarafları uluslararası insani hukuk kapsamında sorumludur. 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılanlar derhal serbest bırakılmalıdır.

Mahkeme, İsrail hakkında 15'e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı verdi.

İsrail tüm önlemleri alarak soykırım işlenmesini teşvik etmesini engellemellidir. İsrail devleti Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı.

Gazze'deki tüm ihtiyaçların bölgeye ulaştırılması gerektiği kararlaştırıldı.

15'e 2 oyla İsrail, etkili bir şekilde önlemler alarak yıkımı önlemelidir kararı alınmıştır.

İsrail devleti mahkemeye ilgili ihtiyati tedbirler ile ilgili 1 ay içinde rapor vermelidir.

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