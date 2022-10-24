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İsrail Savunma Bakanı, Ukraynalı mevkidaşına "Kiev'e silah vermeyeceklerini" söyledi
24 Ekim 2022 Pazartesi 16:06:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 16:06:00

İsrail Savunma Bakanı, Ukraynalı mevkidaşına "Kiev'e silah vermeyeceklerini" söyledi

Kaynak: AA

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ukraynalı Mevkidaşı Oleksii Reznikov'a "Kiev'e silah vermeyeceklerini" söyledi

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ukraynalı Mevkidaşı Oleksii Reznikov ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin "operasyonel kısıtlamalar" gerekçesiyle Kiev'e silah vermeyeceğini ancak "sivillerin hayatını kurtaracak erken uyarı sistemi" sağlayabileceklerini belirtti.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gantz, Reznikov ile "olumlu" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Reznikov, Gantz'ı Ukrayna'daki savaşa ilişkin gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Gantz ise savaşta yaşanan can kayıpları ve insani kriz nedeniyle üzüntüsünü ifade ederek, İsrail'in Ukrayna halkı ve Batı'nın yanında yer aldığının altını çizdi ve ülkesinin Ukrayna'ya insani yardım ve hayat kurtaracak savunma ekipmanı sağlama noktasındaki bağlılığını yineledi.

İsrail Savunma Bakanı ayrıca ülkesinin "operasyonel kısıtlamalarının" altını çizdi ve bu nedenle İsrail'in Ukrayna'ya silah sağlamayacağını söyledi.

Açıklamada ayrıca iki bakanın, İsrail'in Ukrayna'ya "sivillerin hayatını kurtaracak bir erken uyarı sistemi sağlaması için profesyonel diyaloğu sürdürme" ve yakın gelecekte iletişimi devam ettirme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

İSRAİLLİ BAKAN'DAN UKRAYNA'YA ASKERİ YARDIM ÇAĞRISI

İsrail Diaspora Bakanı Nachman Shai geçen hafta İran'ın Rusya'ya balistik füze göndermeye başladığı haberleri üzerine sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İsrail'in artık bu kanlı çatışmada durması gereken yere ilişkin şüphe yok. Ukrayna'nın ABD ve NATO ülkelerinin sağladığı biçimde askeri yardım da almasının vakti geldi." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise İsrail'in Ukrayna'ya olası silah desteğini, "pervasızca bir adım" olarak tanımlayarak, "Uluslarımız arasındaki tüm devletler arası ilişkiyi yok eder." demişti.

Bunun üzerine İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da AB ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı görüşmede, ülkesinin Kiev'in talep ettiği biçimde Ukrayna'ya silah sistemleri tedarik etmeyeceğini ancak "siviller için hayat kurtarıcı erken uyarı sistemi" sağlayabileceğini söylemişti.

Gantz, detaya girmeden "çeşitli operasyonel değerlendirmeler" nedeniyle ülkesinin Ukrayna'ya silah sistemleri sağlamayacağını ve geçmişte olduğu gibi "kısıtlamalar" dahilinde Kiev'e desteklerinin süreceğini vurgulamıştı.

İSRAİL, UKRAYNA SAVAŞINDA RUSYA İLE BATI ARASINDA SIKIŞTI

Diplomatik, güvenlik ve stratejik ortaklıklarını özellikle ABD ve Batı ülkeleri ekseninde inşa etmesine rağmen son yıllarda Rusya'yla da yakınlaşan bir görüntü çizen İsrail, Moskova ile sağladığı askeri koordinasyon sayesinde İran'a bağlı hedefler olduğu gerekçesiyle Suriye'ye iç savaş boyunca hava ve füze saldırıları gerçekleştirdi.

Ancak Ukrayna savaşının doğurduğu Rusya ve Batı arasındaki yeni kamplaşma İsrail'i zor durumda bıraktı. Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası İsrail hükümeti başlangıçta Rusya'yı doğrudan hedef alan açıklamalardan kaçınarak "ateşkes ve barış" çağrılarını yineledi ve Ukrayna'ya sadece insani yardım gönderdiğine vurgu yaptı.

Bir önceki İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya'nın ismini zikretmeden Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yaparken dönemin Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise Rusya'yı suçlayan ve kınayan açıklamalarıyla dikkati çekti.

Tel Aviv yönetimi, Rusya'yı karşısına alma konusundaki çekincelerini, "Rusya ve Ukrayna'daki sayısı yüz binlere ulaşan Yahudi cemaati" ve "Suriye'deki Moskova ile askeri koordinasyon ve güvenlik" şeklinde sıraladı.

UKRAYNA SAVAŞI VE GİDİŞATI DENGELERİ BOZDU

İsrail'in Ukrayna ve Rusya'ya karşı tavır alma konusunda ABD ve Batı'daki müttefiklerinden baskı gördüğü basına da yansıdı. Bu kapsamda İsrail, nisan sonunda Kiev yönetimine çelik yelek ve askeri kask gönderme kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, nisan ayında Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarmak amacıyla yapılan oylamada İsrail, Rusya aleyhine oy kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, oylama üzerine İsrail'in, "Ukrayna'daki durumu kullanarak uluslararası toplumun dikkatini Filistin meselesinden çekmeye çalıştığını" vurguladı.

Rus yöneticilerin, Filistinli yetkililerle yaptığı telefon trafiği de bu dönemde yoğunlaştı.

LAVROV'UN "HİTLER YAHUDİ ASILLIYDI" AÇIKLAMALARINA İSRAİL'DEN TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mayıs başında Adolf Hitler'in Yahudi asıllı olduğu yönündeki açıklamalarına İsrail'de en üst düzeyden tepkiler geldi. Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dönemin İsrail Başbakanı Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve diğer birçok üst düzey isim, Lavrov'un açıklamalarına tepki gösterdi.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Lavrov'un "Hitlerin Yahudi asıllı olduğu" şeklindeki ifadeleri nedeniyle Bennett'ten özür dilediği bildirildi. Ancak Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in özür dilediğine dair bilgi yer almadı.

Bu dönemde, Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrailli paralı askerlerin Ukrayna saflarında Rus birliklerine karşı savaştığını iddia etti.

Rusya Adalet Bakanlığı, Yair Lapid'in temmuzda başbakanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra İsrail'in kuruluşunda da önemli rol üstlenen Yahudi Ajansı'nın Rusya temsilciliğinin kapatılması için mahkemeye başvurdu. Rus yargısı, konuya ilişkin duruşmayı birkaç kere erteledi ve henüz kararını açıklamadı.

Etiketler : israil ukrayna silah
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