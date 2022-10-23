İsrail Savunma Bakanı, Türkiye öncesi Yunanistan ziyaretini iptal etti

İsrailli bir şirket, Yunan pilotlara uçuş eğitimi vermeye başladı. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, önceki gün Yunanistan'a gidip Kalamata'daki bu merkezi ziyaret edecekti. Ancak geçen perşembe yapılması planlanan bu ziyaret iptal edildi.

YUNANİSTAN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Ankara'da çarşamba günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek olan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, önceki gün için programlanan Yunanistan ziyaretini son anda iptal etmesi, Yunan hükümetini hayal kırıklığına uğrattı.

İsrailli yetkililer Gantz'ın ülkede kalmasını gerektiren nedenler olduğunu açıkladı.

"İYİYE ALAMET DEĞİL"

Gantz'ın Yunansitan'a gitmeyip Türkiye'yi ziyaret edecek olması Atina'yı rahatsız etti. Yunan basını tabloyu, "İyiye alamet değil" şeklinde yorumladı ve tuhaf gelişmeler yaşandığını belirtti.