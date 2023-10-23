VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya açıkladı! 6 ilde operasyon: Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi
Aydın'da lastik botta 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Türkiye düşmanı, İsrail'in yanında
Yeni haftanın hava durumu
Kudüs'ün fatihi geliyor
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
23 Ekim 2023 Pazartesi 07:45:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 07:45:00

İsrail Savunma Bakanı: Gazze'ye dönük kara saldırısı aylarca sürebilir

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze'ye yönelik kara saldırısının aylarca sürebileceğini söyledi.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Galant, söz konusu açıklamayı, Gazze sınırı yakınlarında "Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı" toplantısında yaptı.

Galant'ın burada, "İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın (İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, "savaşın" bir sonraki aşamasına (kara saldırısı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.

Etiketler : israil filistin gazze saldırı
Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlumla gurur duyuyorum
Savaşın bitmesini diliyoruz

Savaşın bitmesini diliyoruz
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
6 yıllık aşk bitti

6 yıllık aşk bitti
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Hapsi isteniyor

Hapsi isteniyor
Eleştirilere üzülmüyorum

Eleştirilere üzülmüyorum
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX