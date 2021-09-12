VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu: Benim en zor gecelerimden bir tanesiydi
İşte 12 Eylül koronavirüs tablosu
TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek
FETÖ üyesi şüphelisi hücre evinde yakalandı
İran ile Irak karşılıklı vizeleri kaldırdı
İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan, İran'ın "milislere" gelişmiş İHA eğitimi verdiği iddiası
İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı
Hamas: İsrail, Gazze'yi bombalayarak iç krizlerini ihraç etmeye çalışıyor
Türkali-5'te sondaja başladı
Sancaktepe'de metro çalışmasında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
"Hasar görmüş organların gençleştirilmesi mümkün olabilecek"
Yeni iPhone 13 fiyatı 949 dolar olacak
Kariyeri ön planda olacak
Senaryo yazmadan önce kura çekiyor
Skandallarından ötürü özür diledi
Baraj suyu çekildi mezarlık ortaya çıktı
70'inden sonra üniversite hazırlığı
Fransız çiftin Antalya aşkı
Dünya tıp literatüründe bir ilk: Koronavirüs, akciğer kanserini taklit etti
Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'mülteci' açıklaması
Azerbaycan, Rusya'dan diğer ülkelere ait araçların Karabağ'a geçişini önlemesini istedi
"Türkiye genelinde kadın konukevi sayımızı 149'a çıkardık"
4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
"En son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir"
12 Eylül 2021 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 19:00:00

İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan, İran'ın "milislere" gelişmiş İHA eğitimi verdiği iddiası

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın İsfahan kentinin kuzeyindeki Kaşan Havalimanı'nda "kendisine bağlı milislere" saldırı amaçlı insansız hava aracı (İHA) eğitimi verdiğini iddia etti.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine göre, Gantz, Reichman Üniversitesine bağlı Disiplinler Arası Merkez (IDC) bünyesindeki Uluslararası Terörle Mücadele Enstitüsünce her yıl düzenlenen Herzilya Konferansı'nda İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gantz, İran'ın geliştirdiği önemli araçlardan birinin de İHA sistemi olduğuna dikkati çekerek, İran'ın Kaşan Havalimanı'nda İHA saldırıları için milislere eğitim verdiğini ileri sürdü.

Kaşan Havalimanı'nın İran'ın bölgeye yönelik "terörist hava saldırıları" için temel noktası olduğunu iddia eden Gantz, İran'ın İHA sisteminin "ölümcül ve hassas bir silah sistemi" olduğunu ve "balistik füze ile savaş uçakları gibi binlerce kilometreye" kadar uzanabileceğini söyledi.

Gantz, İran'ın bu araçları üretip Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı hava kuvvetleri ve Kudüs Gücü aracılığıyla bölgedeki "vekillerine" gönderdiğini öne sürerek, Yemen'deki Husi Ensarullah Örgütü ile Irak'taki silahlı yapıların gelişmiş onlarca İran İHA'sına sahip olduğunu savundu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett de iki gün önce yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer çalışmaları hakkında "yalan" söylediğini ileri sürerek uluslararası camiadan İran'a karşı hızlıca harekete geçmesini istemişti.

Etiketler : İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz insansız hava aracı iran milis
Dalkıran'ın ‘Deli Masalı'

Dalkıran'ın ‘Deli Masalı'
Hadise'ye niyet Tugay'a kısmet!

Hadise'ye niyet Tugay'a kısmet!
Fırat şefe veda etti

Fırat şefe veda etti
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin karakterleri belli oldu

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin karakterleri belli oldu
Pandemiyi unutmak istiyor

Pandemiyi unutmak istiyor
4 kişilik aile pozu

4 kişilik aile pozu
"Eurovision'a yılların sanatçısı katılmasın"

"Eurovision'a yılların sanatçısı katılmasın"
"'Estetik ol' demedim"

"'Estetik ol' demedim"
Rolü için kano eğitimi aldı

Rolü için kano eğitimi aldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER