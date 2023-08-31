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31 Ağustos 2023 Perşembe 09:45:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 09:45:00

İsrail Savunma Bakanı, ABD'li yetkililerle "bazı ülkelerle normalleşmeyi" görüştüğünü söyledi

Kaynak: AA

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li yetkililerle "bazı merkezi ülkelerle normalleşmeyi" görüştüğünü belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, New York ziyareti sırasında dün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk ve ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ile görüştüğünü ifade etti.

ABD'li yetkililerle İsrail'in niteliksel üstünlüğünü korumakla birlikte İbrahim Anlaşmaları'nın (normalleşme anlaşmaları) bazı merkezi ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunu ele aldıklarını aktaran Gallant, söz konusu ülkelere ilişkin bilgi vermedi.

Gallant, ABD'li yetkililere İran'ın bölgenin istikrarını sarsan adımları hakkında görüş bildirdiğini ve İsrail'in, tehditlere karşı kendisini savunacağını vurguladığını söyledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde Gallant'ın, ABD'li yetkililerle görüşme sırasında Suudi Arabistan'ın sivil nükleer programıyla alakalı soru işaretlerini ve Suudi Arabistan'da uranyum zenginleştirme imkanlarını ele aldığı aktarıldı.

Son yıllarda İsrail medyasında Suudi Arabistan'ın Tel Aviv'le normalleşme için kendi topraklarında sivil bir nükleer enerji program oluşturmak için ABD'den yardım istediği iddiaları yer almıştı.

Medyada son dönemlerde İsrail'in Suudi Arabistan'la normalleşmeye yaklaştığına dair iddialar gündeme gelmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda 2020 yılından itibaren bazı Arap ülkeleri ile İsrail arasında "İbrahim Anlaşmaları"yla normalleşme sürecine girilmişti.

Etiketler : israil abd yoav gallant
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