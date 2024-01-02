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02 Ocak 2024 Salı 12:30:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 12:30:00

İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi saldırılar sonrası "Gazze planını" görüşecek

Kaynak: AA

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İsrail'de Savaş ve Güvenlik Kabinesi'nin saldırılar sonrası abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne yönelik planları" görüşmek üzere bu akşam toplanması bekleniyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Savaş ve Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında bu akşam bir araya gelecek.

Toplantıda İsrail'in saldırıları sonrası "Gazze planlarının" ele alınacağı ifade edildi.

İsrail Meclisinde de saldırılar sonrası milletvekillerinin "Gazze planlarını" görüşmek üzere bugün bir konferans düzenleneceği kaydedildi.

Haberde, saldırılar sonrası "Gazze planlarına" yönelik görüşmelerin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta İsrail'e yapacağı ziyaret öncesi olmasına dikkat çekildi.

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Esir takası başta olmak üzere Gazze'ye yönelik planlar, öncelikli olarak Savaş Kabinesi'nde ele alınıyor. Bu da Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti ortakları arasında zaman zaman gerilime neden oluyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ı hedef alarak Gazze Şeridi'ne yönelik "stratejilerin" Güvenlik Kabinesi'nde görüşülmesi talebinde bulunmuştu.

Netanyahu, koalisyon ortaklarından yükselen bu sesler üzerine geçen hafta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların Savaş Kabinesi'nde görüşüleceği toplantıyı iptal etmişti.

Netanyahu ve Gantz'ın yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan oluşan Savaş Kabinesi'ne Smotrich dahil Koalisyon Hükümetinin bakanları katılamıyor.

Etiketler : israil gazze savaş kabinesi binyamin netanyahu
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