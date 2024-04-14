VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Türkiye'ye geliyor
Netanyahu Refah'a kara saldırısını erteledi
MİT Başkanı İbrahim Kalın İsmail Haniyye ile görüştü
İsrail Savaş Kabinesi'nin gündemi: İran saldırıları
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
İsrail'den İran'a yaptırım talebi!
14 Nisan 2024 Pazar 20:09:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 20:09:00

İsrail Savaş Kabinesi'nin gündemi: İran saldırıları

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Savaş Kabinesi'nin, İran'ın dün geceki hava saldırılarının ardından toplantı halinde olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Savaş Kabinesi'nin bugünkü toplantısında İran saldırılarına verilecek "yanıtın" ele alınacağı ifade edilmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırmıştı.

Savaş Kabinesi'nde, Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

Etiketler : İsrail Savaş Kabinesi İran Hava Saldırısı Toplantı Halinde
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX