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07 Ocak 2024 Pazar 13:13:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 13:13:00

İsrail saldırılarının Filistin'deki Hristiyanların göçüne neden olduğunu söyledi

Kaynak: AA

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Rum Ortodoks Kilisesi rahibi Issa Thaljieh, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının Filistin'deki Hristiyanların göç etmesine neden olduğunu söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Rum Ortodoks Kilisesi rahibi Issa Thaljieh, İsa Mesih'in sevgi ve barış mesajının dünyaya Beytüllahim'den gönderildiğini ancak bugün kendi topraklarında barışın olmadığını ifade etti.

Halihazırda durumun çok zor olduğunu, çocuklara yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini, insanların öldürüldüğünü, aç, susuz, barınaksız yaşamaya çalıştığını aktaran Thaljieh, tüm bunların ise sebepsiz gerçekleştiğini belirtti.

"Savaş, tüm insanlar için yıkıcı. Kutsal topraklara yönelik olduğunda, göç üzerinden Hristiyanlar dahil tüm Filistinlileri hedef aldığını hissediyorsun." diyen Thaljieh, Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanların savaşlar nedeniyle, Beytüllahim'deki dindaşlarının da kötü ekonomik durum yüzünden sayılarının azaldığını söyledi.

FİLİSTİN'DEKİ HRİSTİYANLARIN VARLIĞINDAN ENDİŞELİ

Thaljieh, Filistin'deki Hristiyanların varlığına ilişkin ciddi endişeleri olduğunu dile getirdi.

Beytüllahim'den, "barışın hakim olması, savaşların son bulması ve dünyanın, adaletsizliği durdurmak için gözü ve kalbini açması" amacıyla mesaj verdiklerini kaydeden Thaljieh, İsrail ordusunun Gazze'deki camileri, kiliseleri, hastaneleri ve evleri bombaladığına, bölgede artık güvenli bir yer kalmadığına dikkati çekti.

"Bugün dualarımız Gazze'yle. Kalplerimiz onlarla; zulüm ve adaletsizlik altında yaşayan, güvenlik ve emniyetten mahrum dünyadaki tüm mazlumlarla." diyen Thaljieh, Gazze'de, Beytüllahim'de ve tüm Filistin'de kararlı duruşlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'de, Jülyen takvimini temel alarak Noel'i ocak ayında kutlayan Hristiyanlar, Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla bu yıl sadece dini ritüeller gerçekleştiriyor.

Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel Bayramı, Hristiyan dünyasında takvim farklılıkları nedeniyle farklı tarihlerde kutlanıyor.

Hristiyanlığın en eski bayramlarından Noel; Gregoryen takvimini esas alan Protestanlar ve Katolikler ile bazı Ortodokslar tarafından 25 Aralık'ta, Jülyen takvimini esas alan Ortodokslar tarafından ise 7 Ocak'ta kutlanıyor.

Etiketler : israil filistin batı şeria hristiyan göç
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