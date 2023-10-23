Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 387 artarak 5 bin 87'ye yükseldi. Ölenlerden 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında 57 sağlık personeli hayatını kaybetti, 12 hastane ile 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, bu saldırılarda 400 Filistinli hayatını kaybetti. WAFA'nın kentteki sağlık kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.

Bu son kayıplarla birlikte 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde. hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 4 bin 700'e yükseldi.

İSRAİL ORDUSUNUN BATI ŞERİA'DA GÖZALTINA ALDIĞI FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 85'E YÜKSELDİ



Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da gece başlattığı gözaltı operasyonlarını sabah saatlerinde de sürdürdü.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Beytullahim, Tulkerim ve Eriha başta olmak üzere birçok kentinde şu ana kadar aralarında Hamas yöneticilerinin de bulunduğu en az 85 Filistinli, İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

İSRAİL GÜÇLERİ, 7 EKİM'DEN BU YANA BATI ŞERİA'DA 1215 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI



Son gözaltılarla birlikte İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 1215 oldu.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'ya gece boyunca baskınlar düzenlermiş, Tulkerim'deki baskınlara Filistinliler silah atışları ile karşılık vermişti.

Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirmiş, 4 Filistinli de yaralanmıştı.

Gece saatlerinde yapılan açıklamada, Eriha, El Halil, Beyt Rima gibi kentlere gece boyunca düzenlenen baskınlarda İsrail güçlerinin 31 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirilmişti.

GAZZE'DEKİ HÜKÜMET: İSRAİL SALDIRILARININ BAŞLADIĞI GÜNDEN BERİ GAZZE'YE HİÇ YAKIT GİRMEDİ



Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt girişi olduğuna ilişkin haberler yalanlandı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne herhangi bir yakıt girişi olmadığı belirtildi.

Refah Sınır Kapısı'ndan son iki günde giren insani yardım tırlarında hiç yakıt bulunmadığı vurgulanan açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıta ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

REFAH SINIR KAPISI ACİLEN KALICI OLARAK AÇILMALI



Hükümet bir diğer açıklamasında, "Gazze Şeridi'ndeki felaket niteliğinde olan insani durumu düzeltmek için Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması çok acil ihtiyaç haline geldi." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde felaket niteliğindeki insani durumu bir nebze de olsa düzeltmek için başta yakıt olmak üzere insani yardımların, tıbbi malzemelerin ve gıda maddelerinin kente sürekli giriş yapmasına izin verilmesi gerektiği aktarıldı.

GAZZE'DE YAKIT KRİZİ NEDENİYLE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMEK ÜZERE



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün, akaryakıt istasyonu sahiplerini ve elinde az miktar da olsa yakıt bulunanları, hastanelere bağış yapmaya çağırmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) dün yapılan açıklamada da Kuruluşun Gazze Şeridi'nde 3 günlük yakıtının kaldığı, yakıt olmadan hastane ve fırınların çalışamayacağı, insani yardım yapılamayacağı duyurulmuştu.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE GECELEYİN SIZMA OPERASYONU DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU



Bu arada İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, şu ana kadar 222 İsrailli esirin kimliğini tespit ettiklerini ve Gazze'de rehin tutulduklarına dair ailelerine bilgi verdiklerini söyledi.

Bunun tüm esirlerin toplam sayısı olmadığına işaret eden Hagari, "Kaçırılan kişilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi için askeri, istihbari ve siyasi her türlü yöntemle çalışmaya devam edeceğiz. Bu savaşın amacı bu." dedi.

Hamas'ın otoritesini ve gücünü sona erdirmenin de savaşın hedefleri arasında olduğunu savunan Hagari, "Bir sonraki aşamaya (kara harekatı) hazırlanan zırhlı ve piyade birlikleri, gece saatlerinde, silahlı hücreleri yok etmek, kayıplar ve kaçırılanlarla ilgili bilgi edinmek amacıyla sızma operasyonu düzenledi." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun elinde Gazze Şeridi sınırı çevresinden 1000'den fazla Filistinli cenaze ve esir bulunduğunu söyleyen Hagari, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısının ise 308'e yükseldiğini belirtti.

Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 14 tırın girdiğini kaydeden Hagari, Gazze Şeridi'ne akaryakıt girmeyeceğini vurguladı.

Hagari, "İsrail ordusunun askeri hazırlığı var ve güçleniyor. Biz şimdi konuşurken bile bir uçak, savaşın bir sonraki aşamasına hazırlık olarak silahlı unsurların bulunduğu onlarca hedefe saldırı düzenliyor." şeklinde konuştu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.