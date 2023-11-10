İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 65 tır daha ulaştı
Kaynak: AA
Filistin Kızılayı, 65 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin, Mısır Kızılayından 65 tır insani yardımı ve Kuveyt'ten gönderilen 7 ambulansı teslim aldığı belirtildi.
Yakıt girişine izin verilmediği belirtilen açıklamada, tırlarda ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 821 yardım tırının ulaştığı aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.
- "Gazzelilerin geleceği Gazze'de, başka bir yerde değil"
- İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 65 tır daha ulaştı
- "Savaş helikopterlerinin ateşinde İsrailli sivil-Hamaslı ayrımı "daha sonra" yapılabildi"
- IKBY'de ABD üssüne İHA'lı saldırı: Üssün yakıt deposu vuruldu
- İşgalci İsrail'in kirli politikası: "Google propaganda için para alıyor"
- Tunus'ta, İsrail'e destek veren ülkelerin büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi çağrısı