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10 Kasım 2023 Cuma 08:23:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 08:23:00

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 65 tır daha ulaştı

Kaynak: AA

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Filistin Kızılayı, 65 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin, Mısır Kızılayından 65 tır insani yardımı ve Kuveyt'ten gönderilen 7 ambulansı teslim aldığı belirtildi.

Yakıt girişine izin verilmediği belirtilen açıklamada, tırlarda ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 821 yardım tırının ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.

Etiketler : israil gazze saldırı insani yardım
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