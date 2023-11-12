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İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 53 tır daha ulaştı
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12 Kasım 2023 Pazar 00:32:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 00:32:00

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 53 tır daha ulaştı

Kaynak: AA

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Filistin Kızılayı, 53 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından insani yardım taşıyan 53 tırı teslim aldığı belirtildi.

Yakıt girişine izin verilmediği belirtilen açıklamada, tırlarda gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 904 yardım tırının ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.

Etiketler : Gazze Yardım Tırı Filistin Kızılayı Refah Sınır Kapısı
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