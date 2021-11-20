İsrail sadece 2021'de bin 149 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
Kaynak: AA
İsrail güçleri, 2021'in ilk 10 ayında işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'dan bin 149 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Bu çocukların tamamı psikolojik, 3'te ikisi de fiziksel işkenceye maruz kaldı.
Filistin Esirler Cemiyetinin "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" münasebetiyle yayımladığı raporda, İsrail hapishanelerinde 160 Filistinli çocuk bulunduğu belirtildi.
İsrail güçlerinin 2021'in başından ekim ayının sonuna kadar 18 yaş altı 1149 Filistinli çocuğu gözaltına aldığı kaydedilen raporda, bu çocukların tamamının psikolojik, 3'te ikisinin de fiziksel işkenceye maruz kaldığı ifade edildi.
Tel Aviv yönetiminin daha önce Filistinli çocuklarla ilgili ağır cezalar içeren bir dizi yasa tasarısını kanunlaştırdığı vurgulanan raporda, İsrail güçlerinin 2015'ten bu yana gözaltına aldığı bazı çocuklara doğrudan ateş açtığı, hakaret ettiği veya baskı, tehdit ve şiddetli darp uyguladığı kaydedildi.
Raporda ayrıca uluslararası kuruluşlara Filistinli çocuklar için koruma sağlama çağrısı yapıldı.
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