  • BIST
    113612
  • Dolar
    6,8477
  • Euro
    7,6656
  • Altın
    383,4340
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 5'i kadın 6 Filistinliyi gözaltına aldı
Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1267'ye yükseldi
Türkiye İngiltere'deki terör saldırısını kınadı
Ukrayna'da apartmanda korkutan patlama
MSB paylaştı... Kahraman Komandolar sınır ötesine böyle geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bine ulaştı
Libya Parlamentosu'ndan darbeci Sisi'nin açıklamalarına sert tepki
Tel Abyadlı çocuklar oyun parkıyla mutluluğu yaşıyor
Plajlarda sosyal mesafe unutuldu
Başkan Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı
Kız istemeye gittiler korona kaptılar
Libya Parlamentosu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 'askeri müdahale' tehdidini kınadı
"İkinci bir görev değişikliği söz konusu değil"
Koronavirüs aşısında kritik gelişme: İkinci aşamaya geçildi
Amazonlar'da yerli halk Kovid-19 tehlikesiyle karşı karşıya
Bakan Pakdemirli'den Kurban Bayramı açıklaması!
"Küçük zıp zıp perisi" kelebeklerle şenlendi
Alternatif turistik işletmeler de kapılarını 'yeni normal' için açtı
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzün!
Düğün salonu 'akıllı kütüphaneye' dönüştürüldü
"Türkiye virüsün yayılmasını önleyen öncü ülkelerden biri olmuştur"
"Oğlum bize kavuşsa her gün Babalar Günü olacak"
Valinin şehit ailesini ziyaretinde ilginç tesadüf ortaya çıktı
PKK, 9 çocuğu babasız bıraktı
21 Haziran 2020 Pazar 18:11:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 18:11:00

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 5'i kadın 6 Filistinliyi gözaltına aldı

ABONE OL

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Harem-i Şerif'in korumalarından Abdulkerim el-Kaud ile 5 Filistinli kadını gözaltına aldı.

"Vadi Hilva İnformasyon Merkezi" tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı bölgesinden Harem-i Şerif korumalarından 1 kişi ile 5 Filistinli kadını gözaltına aldığı bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden bir yetkili de AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların Ayet Ebu Nab, Ayet Matuk, Şifa Ebu Galiye, Meram en-Netşe ve Meyar en-Netşe adındaki 5 Filistinli kadın olduğunu belirtti.

Yetkili gözaltına alınanlar arasında Harem-i Şerif'in korumalarından Abdulkerim el-Kaud'un da bulunduğunu kaydetti.

Gözaltılara ilişkin İsrail polisinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail polisinin, son aylarda Filistinlileri Rahmet Kapısı'ndan uzak tutmaya yönelik girişimlerindeki artış dikkati çekiyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER