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06 Eylül 2023 Çarşamba 10:44:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 10:44:00

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli öğrencilerin kitaplarına el koydu

Kaynak: AA

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İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa avlusundaki okullarına giden Filistinli öğrencilerin kitaplarına el koyduğu bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisi, Mescid-i Aksa avlusundaki okullarına giden Filistinli öğrencilerin çantalarını aradı.

İsrail polisi, Filistin müfredatına göre basılan kitaplarda Filistin bayrağı bulunduğu gerekçesiyle öğrencilerin kitaplarına el koydu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada da İsrail polisinin Filistinli öğrencilerin kitaplarına el koyduktan sonra Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin verdiği belirtildi.

İsrail polisinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Tel Aviv yönetimi, Yahudileştirme politikaları çerçevesinde 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki Filistin okullarında takip edilen öğretim programını kaldırarak yerine İsrail müfredatını uygulamaya çalışıyor.

Filistinlilerin kararlı şekilde karşı durması nedeniyle İsrail, işgalden bu yana Doğu Kudüs'teki okullara kendi müfredatını dayatma konusunda başarısız oldu ancak o zamandan beri bu yöndeki girişimleri devam ediyor.

Etiketler : İsrail polisi okul kitapları Mescid-i Aksa Filistin öğrencileri
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