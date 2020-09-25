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25 Eylül 2020 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 18:30:00

İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engelledi

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İsrail polisi, koronavirüs ile mücadele tedbirlerini gerekçe göstererek Filistinlilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gitmesine izin vermedi.

Eski Şehir bölgesi çevresinde konuşlu İsrail polisleri, Tel Aviv yönetiminin geçen haftadan itibaren ilan ettiği 3 haftalık karantina uygulamasını gerekçe göstererek, Eski Şehir dışından Harem-i Şerif’e ulaşımları engelledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa’nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, Eski Şehir dışından geldiğini tespit ettikleri Filistinlilere para cezası kesti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, sadece 1200 kişinin Harem-i Şerif’te cuma namazı kılabildiği ifade edildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa’da namaz kılanların Eski Şehir bölgesi sakinleri olduğuna işaret edildi.

AKSA YOLUNDA POLİS ENGELLİYLE KARŞILAŞTILAR

Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılmak üzere Doğu Kudüs’ün İseviyye Mahallesi'nden yola çıkan Filistinli Ekrem Ebu Rumeyle, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’na kadar geldiklerini ve burada polis engeliyle karşılaştıklarını söyledi.

Ebu Rumeyle, kendisi gibi onlarca Filistinlinin Harem-i Şerif’e gidemediğini ve Şam Kapısı bölgesinde cemaatle cuma namazını kıldıklarını kaydetti.

KOVID-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı alan İsrail yönetimi, bu karara rağmen fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif’e baskın düzenlemelerine ise hala izin veriyor.

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