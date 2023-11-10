İsrail ordusunun üst üste baskın düzenlediği Cenin'de yaralar sarılamıyor

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı, 7 Ekim'de İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırı başlatmasından bu yana İsrail ordusunun yoğun baskısıyla karşı karşıya. İsrail askerleri yaklaşık 2 günde bir Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenliyor.

İsrail ordusu, 9 Kasım sabaha karşı Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskının ardından geri çekildi. Ancak askerler, birkaç saat sonra çok sayıda zırhlı araçla geri dönerek kampı kuşattı. İsrail ordusu, mülteci kampındaki silahlı gruplara "Hayatınıza, ailenize değer veriyorsanız, teslim olun" yazılı ilanları havadan attı.

İsrail askerleri ile kamptaki silahlı gruplar arasında yoğun çatışmalar yaşandı. İsrail ordusuna bağlı buldozerler de çevredeki yolları "el yapımı patlayıcı tuzaklanmış olabileceği" iddiasıyla kazıdı.

İsrail askerlerinin Al Jazeera'nin Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'yi Mayıs 2022'de öldürdüğü sokağın yolları da bu baskında kazındı.

YÜZLERCE ÇOCUK OKULDA MAHSUR KALDI



İsrail ordusunun baskını sırasında yüzlerce Filistinli çocuk da Cenin Mülteci Kampı'ndaki 2 okulda mahsur kaldı.

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçları kampta farklı noktaları havadan hedef aldı.



Çatışma sesleri altında bekleyen öğrenciler ve kamptaki Filistinliler, akşam İsrail askerlerinin halka çocuklarını okuldan alıp iki saat içinde burayı terk etmeleri yönünde yaptığı duyurunun ardından kampın karanlık sokaklarından çıkmaya başladı.

İsrail ordusunun baskınına karşı koymaya çalışan Filistinliler, Cenin'deki döner kavşaklarda çöp tenekelerini ve lastikleri ateşe verdi. Askeri araçların geçişi sırasında taş atmak isteyen Filistinliler, ellerindeki taşlarla yol kenarlarında bekledi.

İsrail ordusu, gün boyunca devam eden çatışmaların ardından kamptan çekildi. İsrail askerleri, baskında 14 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı. İsrail ordusuna bağlı buldozerler kampta büyük yıkıma yol açtı.

CENİN MÜLTECİ KAMPI YARALARINI SARMAYA ÇALIŞIYOR



Gece elektriklerin kesik olduğu Cenin Mülteci Kampı'ndaki yıkım güneşin doğmasıyla ortaya çıktı. İsrail ordusunun 7 Ekim'den bugüne neredeyse her iki günde bir baskın düzenlediği, buldozerlerle yolları kazıdığı kampta yıkım daha da artmış.

Duvarlarda, etraftaki arabalarda şarapnel, kurşun izleri ve etrafa saçılmış eşyalar kamptaki yıkımı, burada yaşanan şiddetli çatışmaları gözler önüne seriyor.

İsrail ordusunun patlayıcılarla evini hedef aldığı Filistinli marangoz Ziyad Ferid, yıkımın izlerini silmeye çalışıyor. İsrail ordusunun kullandığı patlayıcıların etkisiyle eşyalar etrafa saçılmış, Ferid'in yaptığı ahşap işçiliği mobilyalar parçalanmış.

AA muhabirine konuşan Ferid, İsrail ordusunun baskın düzenlediği sırada karısı ve çocuklarının evde olduğunu, kendisinin ise kampın dışında kaldığını söyledi.

Akşam saatlerine doğru bölgedeki Filistinli silahlı grupların eve gidebileceğini söylediğini aktaran Ferid, eve girdikten hemen sonra yine çatışmaların başladığını belirtti. Ferid, akşam saatlerinde İsrail askerlerinin hoparlörlerle kamptaki sivillere çıkmalarını emrettikten sonra telefonlarının ışığıyla kamptan ayrıldıklarını aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen başka bir Filistinli, İsrail askerlerinin zorla evine girdiğini ve ellerini plastik kelepçeyle bağlayarak kendisini kamptan çıkardıklarını anlattı.

Ellerindeki kelepçe izlerini gösteren Filistinli, İsrail askerlerinin, kendisini yakındaki askeri üsse götürerek akşama kadar burada tuttuğunu ve kamptan çekilmelerinden önce geri bıraktıklarını söyledi. Kamptan taşınmayı düşünüp düşünmediği sorulan Filistinli, "Bizim gidecek yerimiz yok. Ne yaparlarsa yapsınlar burada kalarak direnmeye devam edeceğiz." dedi.

Cenin Mülteci Kampı'nda ilerledikçe çoğu gençlerden oluşan Filistinli gruplar otomatik tüfekleriyle göze çarpıyor. Filistinli silahlı gruplar, İsrail ordusunun kendilerini cezalandırmak istediğini, askerlerin yine baskına geleceklerini ancak teslim olmayacaklarını belirtti.

İsrail askerlerinin 9 Kasım'da Cenin Mülteci Kampı'nda öldürdüğü 14 Filistinlinin cenazesini cuma namazına müteakip havaya ateşlenen silah sesleri arasında Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

CENİN MÜLTECİ KAMPI İSRAİL ORDUSUNUN HEDEFİNDE



Cenin Mülteci Kampı son yıllarda sık sık İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor. İsrail askerlerinin üst üste düzenlediği baskınlar nedeniyle kampta yaralar sarılamıyor.

İsrail basınında sıkça, "eşek arısı kovanı", "terörist kuluçkası" şeklinde tanımlanan Cenin ve özellikle buradaki mülteci kampı, Filistin direniş örgütlerinin silahlı kanatlarının yoğun şekilde bulunmasıyla öne çıkıyor.

Filistin siyasi arenasında rekabet içindeki Fetih, Hamas, İslami Cihad gibi fraksiyonların silahlı kanatlarının Cenin içinde tek şemsiye altında, birlikte hareket ettiği biliniyor.

İsrail ordusu 3 Temmuz gecesi Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na büyük bir baskın düzenleyerek bölgeyi kuşatma altına almıştı. İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında 4'ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Cenin Mülteci Kampı'nda temmuzda 12 Filistinli için açılan Şehitler Mezarlığı'ndaki kabirler 7 Ekim'in ardından iki katına çıktı.