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22 Şubat 2023 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 18:30:00

İsrail güçleri Nablus'ta 10 Filistinliyi öldürdü, 102 kişiyi yaraladı

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 10 Filistinli öldürüldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenledi.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin saldırısında biri çocuk 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 102 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu ve bölgedeki hastanelere sevk edildikleri duyuruldu.

Bakanlık, yılbaşından bugüne İsrail askerlerinin veya Yahudi yerleşimcilerin ateş açması sonucu aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 61 Filistinlinin öldürüldüğünü aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Nablus'taki Filistinlilerin İsrail ordusunun zırhlı araçlarına taş ve boya attığı görüldü.

İKİ GAZETECİ YARALANDI

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise, İsrail güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesinde 2 gazeteci yaralandı.

Bölgede İsrail güçlerinin baskını sırasında olaylar çıktı.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ordu birlikleri sabah saatlerinde Nablus'un Eski Şehir bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen aranan üç şüphelinin kaldığı evi kuşattı.

Ordu birliklerinin silahlı çatışma sonucunda üç şüpheliyi etkisiz hale getirdiği vurgulandı.

Öte yandan ordu birliklerinin bölgede silahlı kişilere ve molotofkokteyli atmaya çalışan kişilere ateş açtığı öne sürüldü.

Etiketler : İsrail güçleri Nablus Filistin

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