İsrail ordusunun gizli üsleri ifşa edildi

İsrail ordusu ve askerî istihbaratına ait gizli üsler, internete yüklenen bir haritada "kazayla" ortaya çıkarıldı.

Aksam.com.tr'nin Haaretz'den aktardığı habere göre, Koronavirüs test alanlarını göstermesi gereken haritanın, İsrail ordusuna ait gizli bilgileri gösterdiği anlaşıldı.

Haritada görülen askerî üslerin yalnızca konumları değil; sınırları, birbirlerine bağlantıları ve isimleri de ifşa edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, haritanın yayımlanmasının "kazayla" gerçekleşen bir olay olduğu ve haritanın kısa süre içerisinde internet sitesinden silindiği kaydedildi.