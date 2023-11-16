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16 Kasım 2023 Perşembe 09:45:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 09:45:00

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları 41. gününde devam ediyor

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 41. gününde şiddetlenerek sürüyor.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 41. gününde şiddetlenerek sürüyor.

Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki bazı bölgeler İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından yoğun bombardıman ateşine maruz kaldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak kentin saldırı altındaki bölgeleri üzerine aydınlatma fişekleri atıldı.

Gazze'nin özellikle Rimal Mahallesi olmak üzere diğer bazı bölgelerine ise yoğun topçu atışları yapıldı. Saldırılar sebebiyle yollarda araçların hareketi engellenirken, yaralıların kurtarılması amacıyla bölgelere ambulansların ulaşımı mümkün olmadı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, evlerinden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda Gazzelinin bulunduğu Orta Petrol İstasyonu adıyla bilinen bölgeyi de vurdu. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

GAZZE'DEKİ ÇATIŞMALARDA ÖLDÜRÜLEN İSRAİL ASKERLERİNİN SAYISI 50'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda yüzbaşı rütbesindeki 2 askerin daha öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 2 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi.

Etiketler : israil gazze saldırı
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