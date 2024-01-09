VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aday Tespit Komisyonu, Erdoğan başkanlığında toplanacak
Yaşlı ve engellilerin ocak ayı aylıkları hesaplara yatırıldı
Borsa güne yükselişle başladı
İsrail askerleri Batı Şeria'da vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçti
İsrail ordusundan mesaj: Saldırılarda yeni aşamaya geçildi
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09 Ocak 2024 Salı 09:45:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 09:45:00

İsrail ordusundan mesaj: Saldırılarda yeni aşamaya geçildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'u hedef aldı. Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınma evine top mermisi isabet etti, 4 kişi yaralandı. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi. İsrail ordusundan "Saldırılarda yeni ve daha az yoğun aşamaya geçildiği" açıklaması geldi.

İsrail, havadan, karadan ve denizden Gazze'yi bombalıyor.

Son olarak, güneydeki Han Yunus'a saldırdı. Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınma evine top mermisi isabet etti, 4 kişi yaralandı.

Deyr el-Belah kentindeki bazı bölgelere de aydınlatma fişeği atıldı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 69 bin konut, İsrail bombardımanlarında yerle bir oldu.

30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. 120'den fazla ambulans kullanılamaz hale geldi.

BASIN MENSUPLARI DA HEDEFTE

İsrail, Gazze'deki katliamları dünyaya aktarmaya çalışan basın mensuplarını hedef almayı da sürdürüyor.

Filistinli gazeteciler Abdullah Berıs ile Muhammed Ebu Dayir, İsrail saldırılarında yaşamlarını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü gazeteci sayısı 112 oldu.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de tüm gazetecilerin korunması çağrısı yaptı.

İsrail ordusu saldırılarda yeni ve daha az yoğun aşamaya geçtikleri açıklamasında bulundu.

New York Times gazetesine konuşan Ordu Sözcüsü Hagari, Gazze'deki asker sayısını azaltmaya devam edeceklerini söyledi.

Kassam Tugayları ise İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde rehine kurtarma girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Girişimin başarısız olduğu ifade edildi.

Etiketler : israil filistin gazze ordu
"Kumar beni mahvetti"

"Kumar beni mahvetti"
Tatilde spor yapıyor

Tatilde spor yapıyor
Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar

Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX