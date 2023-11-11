İsrail ordusundan açıklama geldi: Aralarında rütbelilerin de olduğu 5 İsrail askeri öldürüldü
Kaynak: AA
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri binbaşı olmak üzere, 5 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 5 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.
Öldürülen askerler arasında bir binbaşının da bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, bir tabur komutanı ve bir subayın da aralarında bulunduğu 6 askerin de ağır yaralandığı kaydedildi.
Gazze'deki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı 43'e yükseldi.
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