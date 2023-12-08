İsrail ordusu vahşette dur durak bilmiyor... Şehit sayısı 17 bin 487'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 63 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 313 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının 17 bin 487'ye, 558 kişinin yaralanması sonucu ise yaralı sayısının 46 bin 480'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda kişinin de enkaz altında olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Bakanlık, saldırılarda ölen ve yaralananların yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu açıkladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

17:05 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 310 artarak 17 bin 487 oldu

16:30 Diyarbakır ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. 16:23 Türkiye'de yaşayan Filistinli gazeteci Tarık Mustafa, İsrail'in Gazze'deki evlerine düzenlediği saldırıda ailesinden onlarca kişiyi kaybetti, geriye sadece yaralı kız kardeşi kaldı.16:17 İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanlarından, ünlü ressam Pablo Picasso'nun tablosunu yaptığı, 1937 yılında Alman ve İtalyan hava kuvvetlerince bombalanan Guernica kasabasında Filistin'e destek için yüzlerce kişi tarafından insan mozaiği oluşturuldu. 16:13 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için sunduğu önerilere kayıtsız kalınmasının küresel barış ve güvenliğin çökmesine yol açacağını belirtti. 15:54 Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 17 bini aşkın Filistinliyi öldüren İsrail'e verdiği destek nedeniyle ABD yönetimini protesto etti. 15:45 İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Filistin Kızılayı merkezi çevresini vurması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail, 30 yıl önce Oslo Antlaşması olarak geçen imzalara göre uluslararası hukuktaki işgalini 4 kat artırdı

15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel medya kartelleri, Gazze'deki vahşeti gözlerden kaçırmaya, Hamas bahanesiyle gazeteci katliamını meşrulaştırmaya çalışmaktadır." dedi.

15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de devam eden katliam başta olmak üzere küresel ölçekte son derece sancılı bir dönemden geçiyoruz" dedi. 15:09 Amasya Üniversitesi akademisyenleri ve çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Sessiz Çığlık Amasya" temalı yürüyüş düzenledi. 14:59 İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı "Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemediği" gerekçesiyle protesto eden Filistin yanlısı iki kişi gözaltına alındı. 14:57 Çankırı'da ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren bir öğrenci, ödülünü Gazze için bağışladı. 14:55 İsrail ordusu 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 450'den fazla hedefe "karadan, denizden ve havadan" saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de 70'i aşkın medya mensubu öldü. Nerede dünya, dünyanın o meşhur basın yayın organları nerede? Niye sesleri çıkmıyor?" dedi.

14:28 İrlanda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde Gazze ile ilgili bugün oylanacak karar tasarısının eş sunuculuğunu yapacak.

14:24 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin "ABD'nin Gazze halkının acı ve ızdırabını dindirmek için en fazla çaba sarf eden ülke olduğu" değerlendirmesi, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

14:18 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Rum-Ortodoks Cemaati manevi lideri İlyas Avvad, İsrail'in Filistinlilere yönelik gittikçe artan saldırılarına ilişkin "Filistin'in bir uçtan diğer uca hayat damarları kesiliyor." dedi.

14:16 İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı Şırnak'ta basın açıklamasıyla protesto edildi. HÜDA PAR Şırnak İl Başkanlığınca, cuma namazının ardından Ulu Cami avlusunda Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

13:58 İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi yine cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.

12:00 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kurtarma girişiminde bulunduğu bir İsrailli esir askerin çıkan çatışmada öldüğünü duyurdu.

11:51 İsrail askerlerinin Batı Şeria'ya gerçekleştirdiği baskında 6 kişi hayatını kaybetti. Filistin Kızılay'ı, baskınlarda yaralanan Filistinlilere ulaşmaya çalışan ambulansların önünün askerler tarafından kesildiğini aktardı.

11:43 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Başkanı Christos Christou, Batı Şeria'daki Filistinlilerin 7 Ekim'den sonra "daha ölümcül" yaralar aldığını söyledi.

11:06 İspanya'ya göç eden Filistinli mülteci ailenin kızı, insan hakları avukatı ve aktivist Amira Şeyh Ali, Avrupa Birliği (AB) liderlerinden artık eyleme geçerek İsrail'e karşı baskıyı artırmalarını istedi.

11:05 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamaları nedeniyle Batı medyasında antisemitik olmakla eleştirilmesine ilişkin, "BM düzeyinde boşluğun olduğu dönemde güçlü bir ses olduğum için üzerimde büyük baskı var." dedi.

10:59 ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail güçlerince alıkonulan Filistinli gazeteci Diaa el Kahlut'un derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

10:11 İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.

09:55 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinin engellenmesine yönelik çabaların artırılması çağrısında bulundu.

09:36 İsrail güçleri geceden sabaha işgal altındaki Batı Şeria'da çeşitli adreslere baskın yaparak 2 Filistinliyi gözaltına alındı.

07:07 İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile dev "Filistin" bayrağı açtı.

04:07 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.