İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 300 yeri vurduğunu duyurdu

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları, şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze genelinde yaklaşık 300 yerin vurulduğu belirtildi.

Hedef alınan yerler arasında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait tanksavar füzeleri ve roketlerin atıldığı noktalar gibi "askeri noktaların" olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, bölgede bulunan kara güçlerinin Kassam Tugayları mensuplarıyla çatışmalara girdiği de kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

İSRAİL GÜÇLERİ, BATI ŞERİA'DA SÜRDÜRDÜĞÜ GECE BASKINLARINDA BİRÇOK KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI



Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar yapan İsrail güçleri, 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Anata ve Ram beldelerinde çıkan olaylarda, 2 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateşle yaralandı.

Cenin kentindeki Kabatya beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, burada da bir Filistinli genci yaraladı.

Yahudi yerleşimciler de El-Halil kentinin güneyindeki Musafir Yata beldesinde Filistinlilerin mülklerine saldırdı, bir kişinin evini yaktı.

Nablus'a bağlı Burin, Zevata ve Beyt İba köylerine baskın gerçekleştiren İsrail askerleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Nablus'un güneyindeki Kusra köyünde de Filistinlilere ait arazilere, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimciler tarafından kullanılan iş makineleriyle zarar verildi. Mahfiyye bölgesine baskın düzenleyen İsrail askerlerine el yapımı bir patlayıcı atıldı.

ŞUVEYKA'DA İSRAİL GÜÇLERİ İLE FİLİSTİNLİLER ARASINDA ÇATIŞMA



El-Aksa televizyonun haberine göre ise Şuheda el-Aksa, Kudüs Seriyyeleri ve Tulkerim Tugayı adlı direniş güçlerinin yayımladığı ortak açıklamada, Tulkerim'de, bölgeye baskın düzenleyen İsrail güçleri ile buna engel olmaya çalışan Filistinliler arasında silahlı çatışmalar çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinli direnişçilerin "İşgal ordusundaki bir piyade birliğini Şuveyka bölgesinde güçlü bir tuzağa düşürdük, yoğun silah atışına maruz bıraktık. Piyadelerde yaralıların olduğundan eminiz" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu çatışmaya dair, İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama yapılmadı.