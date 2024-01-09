VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fatih Camii'nde provokatif saldırı... Kurtulmuş: Organize bir saldırıysa Türkiye buna geçit vermez
Akşener eski ortaklarına kapıları kapattı: Epeyce bir haksızlığa ve iftiraya uğradık
2 milyondan fazla kişi Kayseri Havalimanı'nı kullandı
Alman BioNTech, kanser ilacına odaklanıyor
İYİ Parti'de istifa furyası: 6 kişi daha görevi bıraktı
Yeniden Refah Partisi: İstanbul'da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz
09 Ocak 2024 Salı 16:19:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 16:19:00

İsrail ordusu: Son 24 saatte 27 İsrail askeri yaralandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail ordusu, son 24 saatte 23'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere, 27 İsrail subayı ve askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun internet sitesindeki verilerde, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısının 2 bin 465'e yükseldiği yer aldı.

Buna göre, son 24 saatte 23'ü Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 27 asker ve subayın yaralandığını aktarıldı.

Ayrıca 50'si ağır yaralı olmak üzere 447 İsrail askerinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 519 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Etiketler : İsrail ordusu Gazze çatışmaları asker yaralanmaları
Barıştılar

Barıştılar
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX