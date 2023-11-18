Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, "İşgal uçakları, Han Yunus'ta sivillerin bulunduğu binalara arka arkaya çok sayıda saldırı düzenledi. Saldırıda çoğu çocuk 26 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı."

Sivil savunma ekipleri de basına, bombalanan binalarda çok kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını arama kurtarma çalışmalarının da şu ana kadar devam ettiği bilgisini paylaştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin çevresine hem havadan hem de karadan topçu ateşiyle saldırılar düzenlendi.

Aynı şekilde Cibaliye Mülteci Kampı ile El-Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan Büyük Cami de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İsrail uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Ebu Hilal ailesine ait bir evi hedef aldı.

Yerel kaynaklar İsrail'in gece boyu Gazze'ye hem havadan hem de karadan topçu ateşiyle düzenlediği saldırılarda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisini paylaştı.

İSRAİL, GAZZE'DE YAŞLILARIN BARINMA VE BAKIMI İÇİN HİZMET VEREN VEFA HASTANESİ'Nİ BOMBALADI



Saldırıda hastane müdürü Mithat Muhaysin hayatını kaybetti, bazı doktor ve hastalar yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hastanede yaklaşık 80 yaşlı tedavi görüyordu.

Gazze Şeridi'nde 1980 yılında kurulan Vefa Yaşlı Bakım Merkezi, yaşlıların barınması ve bakımı konusunda lider ve tek hastane olarak kabul ediliyor.

İSRAİL GÜÇLERİ, BATI ŞERİA'DA 1 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ, 2 FİLİSTİNLİYİ YARALADI



Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında ateş açtığı Filistinli genç Ömer eş-Şahruri (18) hayatını kaybetti, 2 Filistinli yaralandı.

Çok sayıda İsrail güçleri, kentin üzerinde uçan keşif uçakları ve bazı binaların çatılarına konuşlanan keskin nişancılar arasında Tubas kentine baskın düzenledi ve Filistinlilerin evlerini aramaya başladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail güçlerinin bugün, Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği SİHA saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Öldürülen Filistinlilerle birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL'İN NABLUS'TAKİ BALATA MÜLTECİ KAMPI'NA DÜZENLEDİĞİ SİHA SALDIRISINDA 5 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ



Filistin devlet televizyonu ve Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına SİHA ile hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Bombalanan binada alevler yükselirken, ciddi maddi hasar oluştu.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNDE ÖLDÜRDÜĞÜ ONLARCA FİLİSTİNLİNİN CENAZESİ HASTANELERE GETİRİLDİ



Gazze'deki hükümetin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivilleri hedef aldığı vurgulandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde İsrail ordusunun saldırılarıyla ölen çok sayıda Filistinlinin cenazesinin Endonezya ve Kemal Advan hastanelerine ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DEKİ ŞİFA HASTANESİNİN BOŞALTILMASINI İSTEDİ



AA muhabirine konuşan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kaynakları, İsrail ordusunun, hastane idaresinden, hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediğini kaydetti.

Öte yandan İsrail ordusunu Şifa Hastanesine yönelik kuşatmasının devam ettiği ve hastane içinde arama ve kazı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İSRAİL ORDUSU, ŞİFA HASTANESİNDEKİ SIĞINMACI VE HASTALARI ZORLA SÜRDÜ



Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, hastanede bulunan 650 hastadan ise sadece 100-120 civarında kişinin kaldığını ve bunların tahliyesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyona ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Hastanede kuvözde tutulan bebekleri çıkarılmaması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'yle iletişim kurduklarını aktaran Berş, hastalara yardım için de sadece 5 doktor bırakabildiklerini ifade etti.

Berş, Al-Jazeera televizyon kanalının canlı yayınına telefonla bağlanarak, İsrail askerlerinin gece boyunca kendilerini yatırmadan, Şifa Hastanesinden çıkmaları için görüşmeler yaptığını anlattı.

Hastanedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin yürüyerek ayrılmalarının istendiğini dile getiren Berş, buradaki vatandaşların yürüyerek ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Sedye ve tekerlekli sandalyelerde sürüklenen hastalarla birlikte bölgeden ayrıldıklarını dile getiren Berş, yol boyunca binaların tepelerine yerleşen İsrailli keskin nişancıların kendilerine ateş açabilecekleri korkusunu yaşadıklarını kaydetti.

Hastaneden Gazze'nin güneyine doğru yürüdüklerini aktaran Berş, yanlarındaki hasta ve yaralıların duydukları acıların etkisiyle bağırarak yardım istediği ancak destek olacak kimse bulamadıklarını vurguladı.

İsrail askerlerinin bastığı Şifa Hastanesindeki durumun çok kötü olduğuna dikkati çeken Berş, hastane içinde askerlerin sürekli dolaştığını ve binaların tepelerinde de keskin nişancıların konuşlandığını belirtti.

GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI: ŞİFA HASTANESİ'NDE MAHSUR KALANLAR 8 GÜNDÜR AÇ VE SUSUZ



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla insanımız var. İçeri alınmasına izin verilen yiyecek miktarı sadece 400 kişiye yetiyor. Hastanedeki hastalar açlık ve acı çekiyor, yerinden edilenler bir parça ekmek bile bulamıyor." ifadelerine yer verdi.

Binlerce insanın bulunduğu hastaneye 8 gündür zikredilmeyecek miktarda yiyecek ve su girdiğini belirten Kudra, "Bu süre zarfında 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü." bilgisini paylaştı.

İletişim kaybı nedeniyle Şifa Hastanesi'nin dünyadan tamamen izole hale geldiğini vurgulayan Kudra, hastanede biriken çöplerin mahsur kalanlar için yeni bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Kudra, "İşgal güçleri Şifa Hastanesi'nin altyapısını, su kuyularını ve oksijen ağını tahrip etti. Hastanede bin 500 sağlık personeli, yüzlerce hasta ve 7 binden fazla yerinden edilmiş insan ölümle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

FİLİSTİN YÖNETİMİ, ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ BİNLERCE İNSANIN HAYATINDAN İSRAİL'İ SORUMLU TUTTU



Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik kuşatmasını sürdürmesi kınandı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'i, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan prematüre bebekler, yeni doğanlar, hasta ve yaralılar, sağlık personeli ve yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere binlerce insanın hayatından tamamen sorumlu tutuyoruz." uyarısında bulunuldu.

İsrail güçlerinin hastaneyi sıkı askeri kuşatma altına aldığı ve içerideki vatandaşları yiyecek, su, ilaç ve yakıt gibi en temel insani ihtiyaçlarından mahrum bıraktığı kaydedilen açıklamada, "İşgalciler, hastanenin merkezi eczanesinin kontrolünü ele geçirerek burayı büyük bir hapishaneye dönüştürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in girmesine izin verdiği su ve yiyeceklerin binlerce kişiden sadece çok azı için yeterli olduğu belirtilerek, yaralı, hasta ve çocukların her an ölüm tehlikesiyle yüzleştiğine işaret edildi.

Bakanlığın açıklamasında, uluslararası topluma, uluslararası yardım kuruluşlarına ve Birleşmiş Milletlere, hastanede mahsur kalanların hayatlarını kurtarmak ve onlara koruma sağlamak için acil hareket etmeleri çağrısında bulunuldu.

KUDÜS SERİYYELERİ: İSRAİL ORDUSUNA AİT 2 TANK VE BİR BULDOZER İMHA EDİLDİ



Kudüs Seriyyeleri, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi çevresindeki Kissufim yerleşim birimindeki düzlük alanda yer alan İsrail güçlerine ait birliklerin havan toplarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Hava ve Es-Sabra'da İsrail ordusuna ait 7 askeri aracın vurulduğu belirtilen açıklamada ayrıca gece saatlerindeki çatışmalarda Beyt Hanun ve Beyt Lahiya'nın batısında İsrail güçlerine ait 2 tank ve bir buldozerin kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'DAN "HAVADAN KARAYA" FIRLATILAN BİR FÜZENİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından fırlatılan karadan havaya bir füzenin, hava savunma birlikleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Lübnan içinden saldırıların düzenlendiği bölgeleri top atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınırında çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda şimdiye kadar 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İSRAİL ORDUSU, HİZBULLAH'A AİT "HEDEFLERİ" VURDU



Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 25 roket atılması sonucu bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı aktarılan açıklamada, İsrail topçularının roketlerin atıldığı yeri hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu, buna ilişkin detayların sonra açıklanacağı kaydedildi.

HİZBULLAH, İSRAİL'E AİT BİR İHA'YI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU



Hizbullah, İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında yaşanan gelişmeler hakkında, yazılı açıklama yaptı.

İsrail'e ait "Elbit Hermes 450" tipi bir İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak, düşürüldüğü belirtilen açıklamada, İHA'nın Lübnan'daki sınır bölgesi Celil'e düştüğü kaydedildi.

HİZBULLAH, İSRAİL'E AİT SINIRDAKİ 2 ASKERİ NOKTAYA SALDIRDI



Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Bustan ve Er-Rahib askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.