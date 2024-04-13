İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
Kaynak: AA
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki dağlık bölgelere savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail'e ait savaş uçakları, Rihan Dağlarındaki 2 bölgeye saldırdı.
Hedef alınan bölgeye 4 havadan karaya füze fırlatıldığı kaydedildi.
İSRAİL'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI
İsrail ordusu yaptığı açıklamada Rihan'da gerçekleştirilen saldırıda Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu öne sürdü.
Hizbullah'tan ise can kaybı veya oluşan hasara dair henüz açıklama yapılmadı.
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