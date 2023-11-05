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05 Kasım 2023 Pazar 16:56:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 16:56:00

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e yaklaşan bir İHA'yı hedef aldığını duyurdu

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'e yaklaşan bir insansız hava aracını (İHA) hava savunma sistemleri ile hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarının derinliklerinden İsrail topraklarına doğru yaklaşan bir İHA tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, İHA'nın, İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından "Lübnan'ın derinliklerinde başarıyla durdurulduğu" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan topraklarından İsrail'in Avivim bölgesine çok sayıda tanksavar füzesi atıldığı ve Malkia bölgesine doğru da saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, saldırının düzenlendiği bölgelere topçu ateşiyle karşılık verdiği ifade edildi.

Lübnan Hizbullahı, bugün yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde İsrail'e ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA), karadan havaya füzeyle düşürdüğünü bildirmişti.

Etiketler : insansız hava aracı hedef İsrail Lübnan hava savunma sistemi
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