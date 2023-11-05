VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'deki Filistin hükümetinden çağrı: "Tüm hastaneler bombardıman altında"
İsrail Gazze'deki Endonezya Hastanesinin çevresini bombaladı
FETÖ'den İsrail'e destek ziyareti: Terörist Enes Kanter, Yahudi okulunda
Türkiye-Bosna Hersek siyasi istişareleri Ankara'da gerçekleşecek
MSB duyurdu: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin'deki soykırıma tepki: "İsrail teoloji savaşına çevirdi”
05 Kasım 2023 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 11:15:00

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü, 3'ü ağır 6 kişiyi yaraladı. Batı Şeria'da gece boyu baskınlar, gözaltılar ve çatışmalar yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Doğu Kudüs'ün Ebu Diys beldesine baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin, Ebu Diys beldesine düzenlediği baskında Nebil Halebiyye adlı Filistinli bir genç ile saatlerce çatıştığını ardından Halebiyye'nin sığındığı evi roketlerle patlatarak, naaşına el koyduğunu aktardı.

İsrail askerlerinin ayrıca El Halil kentinin Nuba beldesine düzenlediği baskında 22 yaşındaki Ahmed Habis Debabise'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına gece boyunca baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldığını ifade etti.

Etiketler : israil doğu kudüs batı şeria filistinli
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Harbiye ilk heyecan

Harbiye ilk heyecan
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX