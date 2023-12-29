İsrail ordusu, Han Yunus'taki işgalinin kapsamını genişletti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 84 gündür devam ediyor.

İSRAİL ORDUSU, HAN YUNUS'TAKİ İŞGALİNİN KAPSAMINI GENİŞLETTİĞİNİ DUYURDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde işgalinin kapsamını genişlettiğini açıkladı.

İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ordunun Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki işgalinin kapsamının genişletildiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dün akşam Han Yunus kentinde "düşman altyapısını imha etmek için saldırı başlattığı" ifade edilen açıklamada, Filistinli silahlı gruplara karşı savaş uçakları, insansız hava araçları ve tankların kullanıldığı aktarıldı.

İsrail ordu radyosu da Paraşütçü Tugayının katılmasının ardından Han Yunus'ta "7 tugayın faaliyet gösterdiğini" duyurdu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

20:14 BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki durumun bölgeye yayılma riskine karşı uyararak acil itidal çağrısında bulundu.

17:45 İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

17:32 BM: İsrail saldırılarında Batı Şeria'da son 18 yılda en çok Filistinli 2023'te öldürüldü

16:16 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 3'ü ağır 15 askerinin daha yaralandığını açıkladı.

16:02 İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde düzenlenen "araçla ezme" eyleminde, 4 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı bildirildi.

15:44 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de saldırılarını başlatmasından bu yana bölgedeki Birleşmiş Milletlere (BM) ait merkezlere sığınan 308 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

15:22 İsrail güçlerinin 20 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 840'a yükseldi.

15:18 İsrail'in saldırılarında yaralanan ve tedavi için bulundukları Türkiye'de yaşamını yitiren 1'i çocuk 3 Filistinlinin cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

15:05 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki kara operasyonu sırasında İsrail askerleri tarafından alıkonulan Filistinliler, askerler tarafından çeşitli işkencelere maruz kaldıklarını ifade etti.

14:56 Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Filistinlilerin kimsenin vesayetine ihtiyacı olmadığını, Gazze Şeridi'ne yabancı güçlerin yerleştirilmesini kabul etmediklerini söyledi.

14:30 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 187 artarak 21 bin 507'ye, yaralı sayısı da 55 bin 915'e yükseldi

12:38 Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki proje koordinatörü Jacob Burns, "ateşkes olmadan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının" Gazze için çözüm olmadığını ifade etti.

12:31 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde işgalinin kapsamını genişlettiğini açıkladı.

11:48 İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ı hedef alarak Gazze Şeridi'ne yönelik "stratejilerin" Güvenlik Kabinesi'nde görüşülmesi talebinde bulundu.

11:08 Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisi katılımcılarından İtalyan besteci, tenor ve aktivist Joe Fallisi, Batı'daki sanat çevreleri İsrail'in kontrolünde olduğu için Gazze'deki katliama ses çıkarmadığını söyledi.

11:06 Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile güneyindeki Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırılar nedeniyle son günlerde 100 bin Filistinlinin Mısır sınırında yer alan Refah bölgesine gitmek zorunda kaldığını duyurdu.

11:02 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki "Megazi" ve "Nusayrat" mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 36 Filistinli öldürüldü.

10:20 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

10:11 Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Filistin halkıyla dayanışma için ülkede her türlü yeni yıl kutlamasını yasakladı.

10:00 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden dönen insani yardım konvoyuna ateş açtığını, saldırıda yaralanan olmadığını belirtti.

09:53 Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği saldırıdan bu yana Gazze'de rehin tutulan İsrail-Amerikan-Kanada uyruklu Judi Weinstein Haggai isimli kadının öldüğü doğrulandı.

08:36 Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık." ifadesini kullandı.

05:58 İsrail'in bu gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

04:29 Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan ana muhalefet partisi Barış Toplumu Hareketi (MSP), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı durdurmak ve Gazze Şeridi sakinlerine yardım sağlamak amacıyla Filistin'deki direnişi destekleyen ülkelerden oluşan bir "uluslararası koalisyon" kurulması çağrısında bulundu.

03:34 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların İsrail Savaş Kabinesi'nde görüşülmesini hükümet koalisyonundaki ortakların baskısı nedeniyle "son anda" iptal ettiği bildirildi.

02:05 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'de kara harekatının başladığı günden bu yana (27 Ekim) en az 825 askeri aracını kısmen ya da tamamen imha ettiklerini duyurdu.

01:33 Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği( DİTİB) Alman hükümetine Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlama ve ateşkes için çaba göstermesi çağrısında bulundu.

00:50 Gazze Şeridi'nden Filistinli kadın Alaa, doktorun kendisine fetüsünün kalp atışlarının durduğunu söylediğinde kalbine "hançer saplandığını" hissettiğini belirtti.