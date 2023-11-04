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04 Kasım 2023 Cumartesi 10:53:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 10:53:00

İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin evini hedef aldı

Kaynak: NTV

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İsrail Gazze'nin batısında El Nasr Çocuk Hastanesi'nin giriş kısmına saldırı düzenledi. İsrail'in dün de Refah Sınır Kapısı'na yaralıları taşıyan ambulansları ve sığınmacıların kaldığı bir okulu da bombaladığı bildirildi. İsrail son olarak Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin evini vurdu.

İsrail'e ait insansız hava aracı Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evini füzeyle vurdu.

İsmail Haniye, 2016 yılından beri Katar'ın başkenti Doha'da yaşıyor. Güvenlik açısından Hamas liderleri genellikle yurtdışında kalıyor. Haniye'nin Gazze'deki evine düzenlenen saldırıda zarar görenlerin olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

İsrail Gazze'nin batısında El Nasr Çocuk Hastanesi'nin giriş kısmına saldırı düzenledi.

Yine dün gerçekleştirilen saldırılarda da sivillerin yoğun olduğu noktalar hedef alınmıştı.

Gazze'deki Hamas hükümeti, İsrail'in bölgenin en büyük hastanesi olan El Şifa hastanesi yakınında bir ambulans konvoyunu vurduğunu açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda 13 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'den güneydeki Refah Sınır Kapısı'na doğru giden ve ağır yaralı insanları taşıyan bir ambulans konvoyunu" hedef aldığı belirtildi.

İSRAİL AMBULANS VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "karadaki askerlere saldırı hazırlığındaki Hamas teröristlerini taşıyan ambulansın" hedef alındığı iddia edildi.

SIĞINMACILARIN KALDIĞI OKUL VURULDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu da bombaladı.

Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.

Etiketler : israil ordu hamas füze
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