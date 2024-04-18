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18 Nisan 2024 Perşembe 12:23:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 12:23:00

İsrail ordusu Gazze'nin güney bölgelerine yoğun topçu saldırısı düzenledi

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgeleri yoğun topçu ateşiyle vurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güney, güneybatı ve doğusundaki Şeyh Aclin, Tel el-Heva ve ez-Zeytun mahallelerine düzenlediği yoğun topçu saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki eş-Şati Mülteci Kampı ve Tel el-Heva'daki evleri de bombaladı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Kuzey Nuseyrat'tan çekilmesinin ardından sivil savunma ekiplerinin bölgedeki enkazlardan onlarca Filistinlinin naaşını çıkardığı, hala enkaz ve moloz yığınları arasından çok sayıda Filistinlinin cenazesinin bulunduğu kaydedildi.

HAN YUNUS'TA ENKAZDA 11 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Öte yandan sivil savunma ekipleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin farklı bölgelerinde enkazdan 11 kişinin daha cansız bedenini çıkardı.

İsrail güçlerinin saldırılarının ardından çekildiği kentte arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Kurumu, 9 Nisan'da, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından güneydeki Han Yunus kenti ile Gazze'deki Şifa Hastanesi ve çevresinden 409 cenazenin çıkarıldığını duyurmuştu.

Kurum, 16 Nisan'daki açıklamasında ise İsrail ordusunun Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerindeki saldırıları sırasında öldürdüğü aralarında çocukların da yer aldığı farklı yaş gruplarından 15 Filistinlinin cenazelerine ulaşıldığını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.

Etiketler : israil gazze saldırı han yunus
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