İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 9 bin 61'e yükseldi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Keramet Mahallesi'ne ard arda şiddetli saldırılar düzenledi.

Kentin güneydoğu bölgesi havadan ve topçu atışlarıyla vurulurken, Şeyh Rıdvan, Nasr Mahallesi, Şatı Mülteci Kampı ve çevresine yönelik saldırılar sürdü.

İsrail topçu birlikleri, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti.

Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde hizmet veren Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hastaneyi vurma tehditlerini sürdürdü.

Filistin Kızılayı, hastanenin boşaltılması yönündeki İsrail tehditlerine karşı daha önce, yüzlerce yaralı ve hastanın tedavilerinin sürdüğünü ve 14 bin kişinin güvenli bir yer olarak sığındığı önemli sağlık merkezinin kesinlikle boşaltılmayacağını ve hizmete devam edeceğini duyurmuştu.

İSRAİL'İN CİBALİYA MÜLTECİ KAMPI'NA SALDIRISINDA ÖLÜ, YARALI VE KAYIP SAYISI 1000'E YÜKSELDİ



İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullandı.

Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının saldırısında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

İSRAİL'İN SON 24 SAATTE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 265 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.



Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 265 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Kudüs ve banliyölerinde 13, Batı Şeria'daki Tulkerem'de 24, Cenin'de 21, Nablus'ta 21, Ramallah'ta 18, El Halil'de 15, Eriha'da 5, Kalkiliye'de 6, Tubas'da 5, Beytüllahim'de 4 ve El-Bira da 1 Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

Bu süreçte, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler tarafından Filistinlilere yönelik 300 saldırı gerçekleşti. Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 6'sı Nablus'a bağlı Kusra beldesinde olmak üzere 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli yetkili, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61'e çıktığını, en az 32 bin kişinin de yaralandığını belirtti.

BM, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü kara operasyonunun, yerinden edilmiş yaklaşık 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliğini söyledi.

İSRAİL GÜÇLERİ, İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA 65 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

Filistin Esirler Cemiyetinden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.



Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 65 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısının 1900'e yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DE BM OKULUNUN ÇEVRESİNİ VURDU

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.



Saldırıda, yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı, UNRWA'a ait Ebu Asi okulunun çevresi de hedef alındı.

İsrail saldırısında en az 5 kişi öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

BATI ŞERİA'DA İSRAİL ASKERLERİ İLE FİLİSTİNLİLER ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMALAR YAŞANDI



İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın bölgeden aktardığı haberlere göre, İsrail askerleri, Ramallah'taki Tayra Mahallesi'ne baskın sırasında Filistinli gençlerle çatıştı.

Baskına engel olmak isteyen gençlere karşı gerçek mermi, zehirli gaz ve ses bomları kullanan İsrail güçleri, bir süre sonra oradan ayrılmak zorunda kaldı. Askerler, bölgeden ayrılırken, evlere doğru gerçek mermilerle ateş açtı.

Bölgeden gelişmeleri anlık aktaran Şihab haber ajansı, Telegram sayfasında, Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmaların çıktığını ifade ederek, Ramallah'taki Tayra ve kentin kuzeyindeki el-Celzun Mülteci Kampı'nda yoğun silah seslerinin duyulduğu çatışmalara ilişkin çok sayıda görüntü paylaştı.

Çatışmalarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Ramallah'a 23 kilometre uzaklıktaki Turmus Ayya ilçesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, yoldan geçen bir araca ateş açtı. Şarapnel parçalarıyla hafif yaralanan iki genç hastaneye kaldırıldı.

Ramallah'ın batısındaki Naleyn beldesinde evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Belediye Başkanı Yusuf el-Hoca ve ikisi çocuk olmak üzere toplam 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail askerinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimi Einav yakınlarında bir araca silahlı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, hareket halindeki araca ateş açıldığı ve aracın devrildiği kaydedildi.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI VANG: VİCDANLI VE SORUMLU HİÇBİR ÜLKE GAZZE'DE'Kİ TRAJEDİLERİN SÜRMESİNE İZİN VEREMEZ



Çin Dışişleri Bakanı Vang, Gazze'de sivil can kayıplarının her geçen gün arttığına dikkati çekerek "Vicdanlı ve sorumlu hiçbir ülke, bu trajedilerin sürmesine izin veremez." dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinliyi öldürürken, 22 bin 219 kişiyi yaraladı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.