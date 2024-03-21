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21 Mart 2024 Perşembe 09:45:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 09:45:00

İsrail ordusu Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bir binayı havaya uçurdu

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurduğu bildirildi.

El-Aksa televizyon kanalının haberine göre, İsrail güçleri, Gazze kentinin batısında yer alan Şifa Hastanesi'ndeki bir binayı havaya uçurdu.

Filistin devlet televizyonu da birkaç saat önce Telegram hesabından yayımladığı paylaşımda, İsrail güçlerinin, Şifa Hastanesi'ne sığınan yerinden edilmiş kişilere hastane yerleşkesini derhal tahliye etmeleri için anonslar yaptığı belirtildi.

İsrail ordusu, dün iftar saatinde Şifa Hastanesi bölgesine düzenlediği yoğun top atışı sonucu onlarca kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

ŞİFA HASTANESİ'NE İSRAİL BASKINI

İsrail ordusu, 18 Mart sabahı Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenlemişti.

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi bölgesindeki baskını kapsamında şu ana kadar yaklaşık 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) hastane yerleşkesinde 300'den fazla kişiyi sorguladığı ifade edilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçleri tarafından kuşatmaya alınan Şifa Hastanesi'nde hasta ve sağlık çalışanları ile yerinden edilmiş sivillerin mahsur kaldığı belirtilmişti.

Şifa Hastanesi'nde mahsur kalanların yiyecek ve içecek bulamadıkları için 2 gündür oruçlarını açamadığı ifade edilmişti.

Etiketler : gazze şifa hastanesi israil
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