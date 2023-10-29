İsrail ordusu, Gazze'de 450'den fazla hedefe hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetini artırarak sürdürüyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarıyla son 24 saatte 450'den fazla hedefin vurulduğu aktarıldı.

Vurulan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait komuta merkezleri, gözlem noktaları gibi yerler olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, bölgede bulunan kara birliklerinin de "faaliyetlerini genişlettiği" kaydedildi.

2 İSRAİL ASKERİ YARALANDI



Açıklamada, biri subay 2 İsrail askerinin de yaralandığı belirtildi.

Rütbesi belirtilmeyen subayın atılan havan mermisi nedeniyle ağır yaralandığı ifade edilen açıklamada, bir askerin de Gazze'nin kuzeyindeki çatışmada hafif yaralandığı kaydedildi.

KIZILHAÇ: GAZZE'DEKİ SİVİLLERİN KORUNMASI İÇİN ACİL ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ



Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki sivillerin korunması için acil çağrıda bulundu.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun çatışmaların ardından 2 milyondan fazla sivilin yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'nde mahsur kaldığı belirtildi.

Çatışmaların artarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, ICRC'nin Gazze'deki sivillerin korunması ve hayatlarına saygı duyulması için acil çağrıda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'deki en acil zorunluluğun hastanelerin güvenli şekilde çalışabilmesinin sağlanması dahil hayat kurtarmak ve insanlığı korumak olması gerektiği bildirildi.

Gazze'de sağlık, su ve elektrik gibi kritik hizmetlerin acil olarak yeniden sağlanması gerektiği ifade edildi.

Gazze'deki binlerce ailenin geçici barınaklarda ya da açık alanda yetersiz gıda ve suyla yaşadığına işaret edilen açıklamada, yıkılan evlerin ve temel altyapının yeniden inşasının yıllar alacağı belirtildi.

Açıklamada, "Halen hizmet veren hastaneler ise çok sayıda hasta ve yaralıya bakım sağlayacak malzeme kalmadığı için faaliyetlerini durdurmanın eşiğinde. Atık su tesislerinin çoğu artık çalışmıyor. Sivillerin korunması ve yaralılara yardım edilmesi gibi en acil insani sorunlara çözüm bulmak için taraflarla diyaloğumuzu devam ettiriyoruz." denildi.

"ÇATIŞMANIN TARAFLARINA, GERİLİMİ HEMEN DÜŞÜRME ÇAĞIRISINDA BULUNUYORUM"



Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric, "İnsanların çektiği acının dayanılmaz seviyesi karşısında şok oldum ve çatışmanın taraflarına gerilimi hemen düşürme çağırısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Spoljaric, çok sayıda sivilin trajik kaybının içler acısı bir durum olduğunu vurgulayarak, "Yoğun bombardımanların ortasında Gazze'de sivillerin gidecek güvenli bir yerlerinin olmaması ve askeri abluka nedeniyle halihazırda yeterli insani müdahalenin mümkün olmaması kabul edilemez. Bu durum, dünyanın tolerans göstermemesi gereken yıkıcı bir başarısızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Artan silahlı çatışmalar karşısında tarafların uluslararası insancıl hukuka uymasının önemine dikkati çeken Spoljaric, Gazze'ye engelsiz insani yardım ve yardım çalışanı girişinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Spoljaric, "Gazze'ye sürdürülebilir insani yardım erişimi zorunludur ve yardım çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışabilmesi gerekiyor." dedi.

EL-AKSA TELEVİZYONU: İSRAİL, GAZZE'YE BEYAZ FOSFOR BOMBASIYLA SALDIRIYOR



Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonu, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne beyaz fosfor bombasıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Gazze'den yayın yapan Aksa televizyonunun çeşitli sosyal paylaşım hesaplarından, İsrail'in saldırısına ilişkin bilgi verildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyi üzerinde uçuş yaptığı ve beyaz fosforla yoğun bombardımanın sürdüğü aktarıldı.

Endonezya Hastanesi çevresinin bombalandığı, saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu, sivillerin evlerinin zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye mahallesinde İsrail ordusuna ait "kaplan tipi zırhlı aracı" kornet füzeleriyle hedef aldığı anı gösteren bir video paylaşıldı.

Kaplan zırhlı aracının, askerlerin nakli için kullanıldığı ve 14 asker taşıma kapasitesi olduğu aktarıldı.

HİZBULLAH, İSRAİL SINIRINDAKİ ABAD ASKERİ NOKTASINA SALDIRI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU



Lübnan'daki Hizbullah, dün İsrail'in sınırında yer alan El-Abad askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'a ait Telegram hesabından konuya ilişkin görüntü ve açıklama paylaşıldı.

Görüntüye göre Abad askeri noktasında İsrail'e ait, kablolu ve kablosuz ağlarda gizli dinleme yapan ve sinyal bozan ekipmanlar ile radar ve kamera sistemlerinin yer aldığı bir merkez vuruldu.

İSRAİL GÜÇLERİ, İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA BİRİ KADIN 35 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI



İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde biri kadın 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, konuyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli noktalarında biri kadın 35 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 1590'a çıktığı ifade edildi.

İsrail güçleri hemen her gün işgal altındaki Batı Şeria'nın kent ve beldelerine baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alınıyor ve onlara ait evler yıkılıyor.

Filistinlilerin, İsrail güçlerinin söz konusu baskınlarına tepki göstermesi üzerine çıkan çatışmalarda ise çok sayıda kişi ölüyor veya yaralanıyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.