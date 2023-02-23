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23 Şubat 2023 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 11:30:00

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi

Kaynak: AA

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İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine dün düzenlediği baskında biri çocuk 11 Filistinliyi öldürmesi bölgede gerilimi tırmandırdı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine 6 roket fırlatıldığı, bunlardan 5'inin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin ise açık araziye düştüğü aktarıldı. Gazze Şeridi çevresindeki, Sderot ve Aşkelon kentlerinde saldırı sirenleri çaldığı paylaşıldı.

İsrail ordusu, yaptığı ikinci açıklamada, Gazze Şeridi'nde aralarında Filistin direniş örgütü Hamas'a ait olduğu iddia edilen silah depolarının da yer aldığı bazı hedeflerin sabaha karşı İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, saldırıların gece saatlerinde İsrail'e doğru fırlatılan roketlere misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde can kaybı veya yaralı olup olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İSRAİL ORDUSUNUN NABLUS BASKINI NEDENİYLE TANSİYON YÜKSEK

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine çarşamba sabahı birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk 11 Filistinli öldürülmüştü. İsrail güçleri 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi de yaralamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana işgal altındaki topraklarda 63 Filistinli öldürüldü.

Etiketler : israil gazze şeridi hava saldırısı abluka filistin

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