İsrail ordusu Filistin Kızılayı'nın acil servisine baskın düzenledi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Filistin Kızılayı'nın acil servisine baskın düzenledi. Mürettebatı ve sağlık görevlilerini alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü ve kadınlar acil serviste mahsur kaldı.

Yerel kaynaklar da İsrail ordusunun acil servisi bombaladığını, ambulansları yaktığını ve içeridekileri alıkoyduğunu duyurdu.