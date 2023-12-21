İsrail ordusu Filistin Kızılayı'nın acil servisine baskın düzenledi
Kaynak: AA
Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de kendilerine ait acil servis ile iletişimin kesildiğini duyurdu. İsrail ordusu ekipleri alıkoydu.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Filistin Kızılayı'nın acil servisine baskın düzenledi. Mürettebatı ve sağlık görevlilerini alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü ve kadınlar acil serviste mahsur kaldı.
Yerel kaynaklar da İsrail ordusunun acil servisi bombaladığını, ambulansları yaktığını ve içeridekileri alıkoyduğunu duyurdu.
- İsrail ordusu Filistin Kızılayı'nın acil servisine baskın düzenledi
- Avrupalı liderlerden Çekya'daki saldırıya kınama
- DSÖ Genel Direktöründen "Gazze'deki katliamı durdurun" çağrısı
- Kassam Tugayları: 720 İsrail askeri aracını imha ettik
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalıyoruz
- BM'den işgalci İsrail'e mesaj: Filistinlilere karşı nefret söylemlerine dikkat çekti