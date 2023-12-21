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21 Aralık 2023 Perşembe 23:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 23:00:00

İsrail ordusu Filistin Kızılayı'nın acil servisine baskın düzenledi

Kaynak: AA

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Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de kendilerine ait acil servis ile iletişimin kesildiğini duyurdu. İsrail ordusu ekipleri alıkoydu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Filistin Kızılayı'nın acil servisine baskın düzenledi. Mürettebatı ve sağlık görevlilerini alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü ve kadınlar acil serviste mahsur kaldı.

Yerel kaynaklar da İsrail ordusunun acil servisi bombaladığını, ambulansları yaktığını ve içeridekileri alıkoyduğunu duyurdu.

Etiketler : İsrail ordusu Gazze acil servisi KIZILAY
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