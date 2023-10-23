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"Gazze'ye kara harekatı, takviye ABD kuvvetleri gelene kadar ertelenecek"
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23 Ekim 2023 Pazartesi 11:14:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 11:14:00

İsrail ordu radyosu: Gazze'ye kara harekatı, takviye ABD kuvvetleri gelene kadar ertelenecek

Kaynak: AA

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İsrail ordu radyosu, Tel Aviv'in bölgeye takviye ABD kuvvetleri gelene kadar Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşını ertelemeye" karar verdiğini bildirdi.

İsrail ordu radyosundan yayımlanan haberde, "ABD, İran'ın bölgedeki güçlerine yönelik saldırılarının artması endişesiyle kara manevrasına hazırlık olarak Orta Doğu'ya takviye Amerikan kuvvetleri göndermeyi planladığını İsrail'e bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Haberde, tahminlere göre takviye ABD güçleri gönderilene kadar beklenmesi ve kara harekatının ertelenmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

İsrailli yetkililerin, operasyonun ertelenmesinin tek nedeninin bu olmadığını belirttikleri aktarılırken, askeri güçlerin operasyonel hazırlığının arttırılması, Hamas'ın elindeki esirler meselesine çözüm bulunması ve ek serbest bırakma anlaşmalarının uygulanma olasılığı gibi başka nedenlerin de olduğuna işaret edildi.

Haberde, Orta Doğu'ya daha fazla ABD kuvveti gönderilmesinin elbette İsrail'in çıkarına olduğu, bu kuvvetlerin, savaşın ilerleyen aşamalarında artabilecek saldırılarla ortaklaşa hareket edilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ise dün yaptığı açıklamada, "Gazze'ye yönelik kara harekatının aylarca sürebileceğini" belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün NBS televizyon kanalında katıldığı programda, ABD'nin, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların tırmanması halinde Orta Doğu'daki Amerikan güçlerini ve personellerini korumaya hazır olduklarını bildirmişti.

Blinken, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasının, "İran'ın müdahalesiyle tırmanmasını beklediğini" belirterek, Biden yönetiminin, bölgedeki ABD personeli ya da silahlı kuvvetlerinin "herhangi bir düşmanca eylemin hedefi olması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu" vurgulamıştı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Etiketler : israil ordu gazze kara harekatı
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