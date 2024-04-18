İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini fosfor bombasıyla vurdu

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde ve sınır hattında yer alan Hiyam beldesini ağır topçu atışları ve fosfor bombasıyla vurdu.

İran destekli Hizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada İsrail ile çatışmalardaki kayıpları ve saldırılar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim biriminde İsrail askerlerinin daha önce vurulan bir askeri aracı çekmek isterken hedef alındığı, aralarında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Hizbullah ayrıca İsrail'in yine sınır hattında bulunan Malikiye mevziisine saldırı düzenlediğini belirtti.

İSRAİL'İN SINIR BÖLGESİNE DÜZENLENEN SALDIRIDA 14 İSRAİL ASKERİNİN YARALANDIĞI DUYURULDU



İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Celile'deki Lübnan sınırına sıfır noktasındaki Arab el-Aramşe köyüne insansız hava aracı ve tanksavar füzesi ile düzenlenen saldırılarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada, saldırı sonucu 6'sı ağır toplam 14 askerin yaralandığı duyuruldu.

Askerlerin tedavi için bölgeden tahliye edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nakura ve Yarin bölgelerinde Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen hedeflere hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Lübnan tarafından gönderildiği belirtilen bir kamikaze İHA'nın Arab el-Aramşe'de bir alanı hedef aldığı kameraya yansıyor.

HİZBULLAH SALDIRIYI DOĞRULADI



İran destekli Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden Arab el-Aramşe'deki İsrail askeri karargahına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, askeri karargaha güdümlü füze ve kamikaze insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiği, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN GÜNEYİNE SALDIRI



Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan tarafından Arab el-Aramşe'ye son bir saat içinde çok sayıda atış gerçekleştirildiği ve bu atışların yapıldığı noktalara karşı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir askeri yerleşkeyi bombaladığı kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU, BİR HİZBULLAH SORUMLUSUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İLERİ SÜRDÜ



İsrail Ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bint el-Cubeyl'de Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün kıyı kesimindeki füze saldırılarından sorumlu biriminin sorumlusu Muhammed Hüseyin Mustafa Şahhuri'nin insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda öldürüldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, Şahhuri'nin, Lübnan'dan İsrail'e yönelik düzenlenen çok sayıda füze saldırısının planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Hizbullah'ın füze saldırılarından görev aldığı iddia edilen Mahmud İbrahim Fadlallah'ın da öldürüldüğü aktarıldı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da Şahhuri ile Fadlallah'ın Lübnan'ın güneyinde öldüğü doğrulandı.

İSRAİL'İN HAVA SALDIRISINDA 2 HİZBULLAH MENSUBU DAHA ÖLDÜRÜLDÜ



Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Şehabiye ve Ayn Baal beldelerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında can kayıplarının yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada İsrail'in saldırısında Hizbullah mensubu 2 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 276'ya yükseldi.

Hizbullah'tan yapılan başka bir açıklamada, İsrail'in Ayn Baal ve Şehabiye'ye yönelik saldırısına karşılık İsrail'in askeri karargahının katyuşa füzeleriyle vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in iç kesimlerine yer alan Gatun yerleşim biriminde yer alan 146. Askeri Tugay'a katyuşa füzeleri fırlatıldığı kaydedildi.