İsrail, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine roket saldırısı yapıldığını iddia etti

İsrail, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine roket saldırısı yapıldığını iddia etti

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığı, saldırılarda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan topraklarındaki birçok bölgeye gece ve sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonu da ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini bildirdi.