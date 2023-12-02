İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait “hedefleri” vurduğunu bildirdi
Kaynak: AA
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan sınırındaki İsrail ordusuna ait noktalara atışlar yapıldığı belirtildi.
Karşılık olarak atışların yapıldığı noktaların topçu saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi.
İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanıyor.
Bu saldırılarda 86 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 22 sivil de öldürüldü.
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