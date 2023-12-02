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02 Aralık 2023 Cumartesi 17:52:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 17:52:00

İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait “hedefleri” vurduğunu bildirdi

Kaynak: AA

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Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan sınırındaki İsrail ordusuna ait noktalara atışlar yapıldığı belirtildi.

Karşılık olarak atışların yapıldığı noktaların topçu saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

Bu saldırılarda 86 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 22 sivil de öldürüldü.

Etiketler : Lübnan sınırı atışlar İsrail ordusu
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