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02 Kasım 2023 Perşembe 22:38:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 22:38:00

İsrail: Kuşatma tamamlandı, ateşkes seçeneği masada yok

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Gazze şehrine yönelik kuşatmanın tamamlandığını açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ateşkes seçeneğinin masada olmadığını vurguladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze şehrine yönelik kuşatmanın tamamlandığını, ateşkes seçeneğinin de masada olmadığını söyledi.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kara birliklerinin bölgede ilerlediğini aktaran Hagari, Gazze kentine yönelik kuşatmanın tamamlandığını bildirdi.

Hagari, ateşkese dair bir soruya ise "ateşkes seçeneğinin masa olmadığı" cevabını verdi.

Etiketler : İsrail ordusu Gazze kuşatması ateşkes arayışı
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