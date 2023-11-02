Hagari, ateşkese dair bir soruya ise "ateşkes seçeneğinin masa olmadığı" cevabını verdi.
İsrail: Kuşatma tamamlandı, ateşkes seçeneği masada yok
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Gazze şehrine yönelik kuşatmanın tamamlandığını açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ateşkes seçeneğinin masada olmadığını vurguladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze şehrine yönelik kuşatmanın tamamlandığını, ateşkes seçeneğinin de masada olmadığını söyledi.
Hagari, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kara birliklerinin bölgede ilerlediğini aktaran Hagari, Gazze kentine yönelik kuşatmanın tamamlandığını bildirdi.
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