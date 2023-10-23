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23 Ekim 2023 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 09:30:00

İsrail, Kudüs'e giden birçok yolu kapattı

Kaynak: İHA

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla birçok yolu toprak dökerek kapattı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.

İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla kontrol noktalarını ve birçok yolu kapattı.

Kudüs'ün güneyinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Beit Jala ile Beytüllahim arasındaki yolun toprak dökülerek kapatıldığı görüldü.

Etiketler : israil batı şeria filistinli kudüs yol
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