İsrail koalisyonuna ABD istihbaratından uyarı: Tehlikede olabilirsiniz

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin yayımladığı 2024 Yıllık Tehdit Değerlendirmesi raporunda, İsrail'in Gazze'deki savaşı sona erdirme vizyonuna ilişkin endişeler ifade edildi.

Raporda, "Netanyahu'nun sağcı koalisyonunun tehlikede olabileceği" belirtilerek, "Savaştan önce zaten yüksek olan Netanyahu'nun yönetme kabiliyetine duyulan güvensizlik halk arasında genişledi." denildi.

Netanyahu hükümetinin istifası ve yeni seçimler talep eden büyük protestoların beklendiği kaydedilen raporda, "Farklı, daha ılımlı bir hükümet olasılığına" işaret edildi.

Raporda, İsrail'in "Hamas'ı yok etme" hedefine ulaşmakta zorlanacağı öngörüsüne yer verildi. Ayrıca, "İsrail muhtemelen önümüzdeki yıllarda Hamas'ın silahlı direnişiyle karşılaşacak. Ordu, direnişçilerin saklanmasına, yeniden güç kazanmasına ve İsrail güçlerini şaşırtmasına olanak tanıyan yer altı altyapısını etkisiz hale getirmek için mücadele edecek." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "vahim insani durum" nedeniyle daha fazla uluslararası baskıyla karşı karşıya kalacağına dikkati çekilen raporda, İran destekli saldırıların Lübnan, Irak, Körfez ve Kızıldeniz'deki istikrarı tehlikeye atacağı, sürecin doğrudan devletlerarası çatışmaya dönüşme riskinin halen yüksek olduğu kaydedildi.

Ayrıca raporda, "7 Ekim saldırılarını İran'ın düzenlemediği ya da önceden bilmediği" ifade edildi.