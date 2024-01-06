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İsrail kendi halkına ateş açmıştı! Ölenlerin yakınlarından soruşturma talebi
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06 Ocak 2024 Cumartesi 04:29:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 04:29:00

İsrail kendi halkına ateş açmıştı! Ölenlerin yakınlarından soruşturma talebi

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'in 7 Ekim'de Gazze sınırındaki "Be'eri" şehrine ateş açması sonucu ölen Yahudilerin aileleri, hükümetten bu olayın soruşturulmasını talep etti.

Gazze sınırındaki "Be'eri" Yahudi yerleşim biriminde 7 Ekim 2023'te İsrail'e ait bir tankın açtığı ateş sonucu ölen İsraillilerin ailelerinin, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den, olayın kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını istediği belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Hamas'ın 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşim yerlerine saldırısı sırasında bir İsrail tankının açtığı ateş sonucu öldürülen İsrailli esirlerin aileleri Halevi'ye mektup gönderdi.

Aileler, Halevi'den, İsrailli esirlerin olduğu eve ateş açılması kararıyla ilgili kapsamlı ve şeffaf soruşturma açılmasını talep etti.

Haaretz'in 19 Aralık 2023'teki haberinde, "7 Ekim'de saldırıların başlamasından saatler sonra bir (İsrail) tankın, Be'eri'de Hamas mensuplarının rehinelerle birlikte saklandığı Pasi Cohen'in evine top mermisi attığı" belirtilmişti.

Haberde, saldırı sırasında bölgeye çağrılan polis helikopterinden alınan ve Kanal 12'nin yayınladığı videoya dayanarak bu sonuca varıldığı aktarılmıştı.

Etiketler : israil saldırısı gazze sınırı soruşturma talebi
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