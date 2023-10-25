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25 Ekim 2023 Çarşamba 21:19:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 21:19:00

İsrail, kara harekatı öncesi ABD'nin savunma sistemi kurmasını bekleyecek

Kaynak: AA

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The Wall Street Journal (WSJ) ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze'ye yönelik planladığı kara harekatı öncesi bölgedeki birliklerini korumak için ABD'nin savunma sistemi kurmasını beklemeyi kabul ettiği öne sürdü.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik planladığı kara harekatı öncesi ABD'nin bölgedeki birliklerini korumak için savunma sistemi kurmasını beklemeyi kabul ettiği öne sürüldü.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze'ye kara harekatı öncesi İsrail'in, ABD'nin bölgedeki birliklerini korumak için hava savunma sistemleri kurmasını beklemeyi kabul ettiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), bölgede yaklaşık bir düzine hava savunma sistemi kurmaya hazırlandığı ifade edilen haberde, böylece ABD'nin Irak, Suriye, Kuveyt, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndekiler de dahil olmak üzere bölgedeki tüm birliklerini füzelerden ve roketlerden korumayı hedeflediğine işaret edildi.

ABD'li yetkililerin, söz konusu savunma sistemlerini kurana kadar İsrail'i beklemeye "ikna ettiği" aktarılan haberde, İsrail'in Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaşması ile esirlerin serbest bırakılmasına da planlarında yer verdiği kaydedildi.

Haberde, bölgedeki ABD'li yetkililerin, İsrail'in söz konusu saldırısı başladığında birliklerinin hedef alınacağını düşündüğü ve bunu "büyük endişe kaynağı" olarak nitelediği aktarıldı.

Haberde, ABD'nin askeri birliklerine Irak ve Suriye'de şimdiye kadar 13 saldırı yapıldığı belirtildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 42 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Etiketler : savunma sistemi gazze harekat
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